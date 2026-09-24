Quedada de colegas: la foto de Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y Daniel Day-Lewis

Redacción Uppers 24 SEP 2026 - 11:55h.

La improvisada reunión de "goodfellas" tuvo lugar en Nueva York, en el marco de la imposición de las insignias de la Legión de Honor francesa a Scorsese y De Niro

Robert De Niro rompe a llorar a los 83 años en plena entrevista: "No puedo creerlo"

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Colocar en el mismo encuadre a Martin Scorsese, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio y Daniel Day-Lewis es tener una pequeño pedazo de historia del cine estadounidense contemporáneo en una única fotografía. No es extraño entonces que la imagen de los cuatro comenzara a circular inmediatamente en redes sociales, donde fue compartida y celebrada como una suerte de reunión de gigantes de la gran pantalla.

La improvisada reunión de "goodfellas" tuvo lugar en Nueva York, durante la ceremonia en la que el presidente francés Emmanuel Macron impuso a Scorsese y De Niro las insignias de la Legión de Honor en la Villa Albertine, la institución cultural francesa situada en Manhattan.

El mandatario galo había viajado a Nueva York con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas y aprovechó su estancia para rendir homenaje a dos figuras cuya relación con el cine va mucho más allá de sus propias películas.

Condecoración francesa

Scorsese, de 83 años, fue elevado al grado de Gran Oficial de la Legión de Honor, una de las cinco categorías de la máxima distinción nacional francesa. La distinción reconoce, entre otras cuestiones, su trabajo durante décadas en favor de la conservación y restauración del patrimonio cinematográfico y su defensa del cine independiente.

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De Niro, también de 83 años, recibió igualmente el grado de Oficial de la Legión de Honor. En su caso, Francia destacó su compromiso con la educación audiovisual y con la creación independiente.

La presencia de Leonardo DiCaprio resulta casi inevitable si se contempla la fotografía desde la perspectiva de la carrera de Scorsese. Si De Niro representa el gran vínculo del cineasta con la generación del Nuevo Hollywood con títulos míticos como 'Malas calles', 'Taxi Driver', 'Toro salvaje' o 'Uno de los nuestros', DiCaprio encarna la segunda gran etapa de esa relación creativa. Juntos han hecho seis largometrajes, desde 'Gangs of New York' hasta 'Los asesinos de la luna'.

Day-Lewis, también presente en el acto, es quien convierte la reunión de grandes colaboradores de Scorsese en una imagen excepcional. El actor británico solo trabajó con el director en 'La edad de la inocencia' y 'Gangs of New York'. En esta última compartió pantalla precisamente con DiCaprio, interpretando al inolvidable Bill el Carnicero.

Una película que nunca se hizo

Lo curioso es que De Niro, DiCaprio y Day-Lewis nunca han aparecido al unísono en una película de Scorsese ni habían posado antes todos juntos. Así que mientras compartían y bromeaban entre bambalinas, el reconocido artista y fotógrafo francés JR capturó la imagen grupal final junto con divertidos momentos del "detrás de la escena".

Según videos y registros compartidos en redes de plataformas como Instagram y Facebook, se les ve a los cuatro en una actitud muy cómplice, riendo e intentando aguantar la compostura. En los audios filtrados se escucha al grupo bromear diciendo: "Daniel, entra, ponte en el medio que eres el más alto", haciendo alusión a la estatura del protagonista de 'Mi pie izquierdo'.

La imagen ha sido catalogada de inmediato por la crítica y los fans como "historia pura del cine", aunque lo verdaderamente extraordinario sería tener a los cuatro unidos en un nuevo proyecto. Quién sabe.