Antía Troncoso 26 SEP 2026 - 00:39h.

Belén Esteban habla sobre el distanciamiento de Andrea y Juls y señala, con dolor, las diferencia de Jesulín en la crianza de sus hijas

Todos los programas de '¡De viernes!' al completo en Mediaset Infinity

Compartir







Belén Esteban responde en ‘¡De viernes!’ a las declaraciones de Juls Janeiro, quien este verano irrumpía con fuerza en la prensa del corazón, tras años en el anonimato, con fuertes declaraciones en su contra. Además, en su su regreso a la pantalla, la televisiva cuenta cómo es en realidad la relación de su hija Andrea con su hermana y carga duramente contra Jesulín de Ubrique, señalando las diferencias de este en la crianza de sus dos hijas.

“Me da pena que entre hermanas no se hablen” ha asegurado en su ‘Scoop’ con Santi Acosta donde ha reaccionado a algunas de las declaraciones de Juls Janeiro sobre ella: "Está encantada de la vida. Si no me quiere nombrar no me nombres". Pese a las palabras de la hija de Jesulín, Belén Esteban ha dejado claro que no piensa ir en contra de ella y, con humor, ha comentado: "Me hace mucha gracias, es muy dicharachera. Es la Kim Kardashian de Ubrique".

Sobre su polémico mensaje este verano, en el que aseguró que su hija no es una 'nepo babie' y que muchos aseguraron que se trataba de una indirecta a Juls, ha aclarado: "No es un insulto, es verdad. Ella está ahí por ser quien es y no lo critico. Iba dirigido a todo, por supuesto que también se lo dirigí a ella, pero no personalmente. Hay muchas nepo babies' y no es malo".

Belén contra Jesulín: "A una le compra un piso y con la otra se niega a todo"

Del mismo modo, Belén ha recordado la última vez que Andrea y Juls se vieron. Según cuenta, algo ocurrió entre las hermanas y desde entonces no se han vuelto a hablar. Un conflicto en el que Jesulín de Ubrique tomó partido por parte de Julia Janeiro. Con dolor, la famosa añade: "Será muy bueno con sus tres hijos, pero con la mía no".

Seguidamente, ha comentado las grandes diferencias del torero en la crianza de sus hijas: "¿Por qué a mi hija no se le ha pagado los estudios a medias y luego Julia se va a Nueva York tres meses? ¿Por qué no ha ido a verla a Estados Unidos? ¿Por qué no ayuda a su hija a comprarse una casa? A una le ayudas a comprarse un piso de 600.000 euros y te niegas con la otra a todo. Si un padre ayuda a una tiene que ayudar a la otra". Unas diferencias que Belén no llega a entender: "Me cuesta creer que no quiera a mi hija".