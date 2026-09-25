Antía Troncoso 25 SEP 2026 - 23:53h.

Belén Esteban se emociona al hablar sobre su hija y desvela la razón de su regreso a la pantalla: "Lo hago por ella y por dinero"

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Belén Esteban reaparece en ‘¡De viernes!’ en su entrevista más esperada. ‘La Patrona’ regresa a un programa de televisión para responder a todas sus polémicas después de que en las últimas semanas Juls Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique, se pronunciase públicamente contra ella. Contundente, la famosa da respuesta a todo y se emociona al hablar sobre su hija Andrea, quien le ha dado permiso para hablar sobre ella.

La televisiva regresa a las pantalla en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta. Lo ha hecho en un 'Scoop' donde se ha mostrado contundente al hablar sobre la familia Janeiro. En los instantes previos a la entrevista, Belén se muestras nerviosa, pero con ganas de "no callarse más". Y lo hace después de que su hija la haya autorizado":

"Me ha autorizado mi hija. Me ha dicho: "Cuenta todo ya mamá". Se lo comunicamos a nuestra abogada y en el momento en el que mi hija me autoriza yo puedo hablar de ella, otras personas no. No nos olvidemos de que es anónima", asegura Belén Esteban.

Belén Esteban, sobre la razón de su regreso: "Lo hago por mi hija y por dinero también"

Junto a Santi Acosta, Belén Esteban se muestra dolida porque por culpa de Jesulín de Ubrique, al que se refiere como 'el hombre invisible', tenga que volver a contarlo todo: "Si lo hago es porque mi hija me ha dado autorización". Sobre dicho permiso por parte de Andrea, Belén desvela por qué, tras años sin querer ser mencionada en la televisión, su hija le ha permitido hablar sobre ella:

"Me ha dicho que hable. Está harta de escuchar que no ha habido ausencias y que se han preocupado. Está harta de ver las mentiras que se están diciendo ahora". Muy emocionada, 'La patrona' desvela el mensaje que le ha enviado su hija antes de la entrevista. Un regresos sobre el que reconoce que lo hace principalmente por su hija, aunque reconoce que también "por dinero". "Quiero que me deis la oportunidad de escucharme una vez más", declara.