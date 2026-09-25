Lorena Romera 25 SEP 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' se sincera sobre la complicada etapa en su relación y habla de la importancia de la salud mental

Violeta Crespo habla del calvario que vive por la ex de Edi Insua: "Está haciendo daño psicológico a un niño de 4 años"

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Violeta Crespo y Edi Insua continúan consolidando su historia de amor dos años después de que sus caminos se cruzaran en la casa de 'Gran Hermano'. La pareja, que atraviesa una etapa feliz y sigue apostando firmemente por su proyecto en común, ha vuelto a hacer gala de la cercanía con su público a través de su podcast, donde la influencer ha reconocido que en esta última etapa se ha sentido al "límite de caer en una depresión", llegando a la conclusión de que "el amor no tiene que doler".

En la última entrega de este proyecto compartido, la exconcursante de reality se ha sincerado sobre las dificultades que ha experimentado este verano. Lejos de ocultar públicamente esos momentos de vulnerabilidad, la bailarina ha explicado el dilema interno al que se ha enfrentado en esa etapa: "Yo conmigo misma tenía una lucha, corazón, cabeza. Es decir... es el amor de mi vida, lo amo con todo mi corazón, pero esto no es el amor. El amor no puede matarte, no puede matar tu salud, no puede acabar contigo".

"El amor no puede matar tu salud ni acabar contigo"

El verano más complicado para Violeta y Edi

Haciendo especial hincapié en la salud mental, la de Toledo ha detallado hasta qué punto le ha afectado este bache: "Para mí este verano estaba peor que nunca la relación. Hasta mi psicóloga... He estado al límite de coger una depresión, a ese punto. De llorar, de estar superinestable, triste, me he convertido en otra persona".

Una etapa delicada para Violeta Crespo, que ha querido agradecer a Edi Insua por ejercer en esos momentos un papel fundamental: "Has estado en el lugar de una persona que tira de ti". En este capítulo, la joven de 24 años ha reflexionado sobre el crecimiento personal que ha sido este proceso y cómo superar una crisis así permite tener una relación más solida: "El amor no tiene que doler, o a lo mejor tiene que doler hasta que uno aprende y luego podemos tener una relación bonita".