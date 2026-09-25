Urbagestión ofrece al Ayuntamiento una propuesta para que Maricarmen vuelva a su piso

Claudia Barraso 25 SEP 2026 - 15:40h.

Urbagestión Desarrollo e Inversiones S.L ha emitido un comunicado pronunciándose sobre el caso de Maricarmen

El mensaje de agradecimiento de Maricarmen desde el hospital por el apoyo recibido contra su desahucio: "Por favor, luchad"

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MadridUrbagestión, propietaria del piso del que fue desahuciada la inquilina Mariacarmen Abascal este miércoles, ha presentado al Ayuntamiento de Madrid una propuesta de urgencia para incorporar la vivienda de Abascal al programa Reviva con el objetivo de permitir a esta persona volver a la casa con "una alternativa habitacional estable y asequible", según ha adelantado El Economista y ha confirmado la agencia EFE.

El grupo asegura que el inmueble "no está ahora mismo en venta" y "lamenta la situación personal de la señora Abascal, así como el uso político y espurio de su situación".

La empresa afirma en un comunicado que "está a disposición de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo y de los Servicios Sociales municipales de Madrid" para que la propuesta pueda resolverse en el menor plazo posible. La compañía asegura que no es propietaria del edificio entero y que compró al anterior propietario "únicamente la vivienda de Maricarmen Abascal", según figura en el Registro de la Propiedad.

Asimismo, la empresa ha aprovechado para aclarar que no es propietaria del edificio de la calle Alcalde Sainz de Baranda 46, sino que compró a la anterior propietaria del edificio únicamente la vivienda que ocupaba Maricarmen siendo esta la única vivienda que Urbagestión tiene en propiedad en esa localización.

El Sindicato de Inquilinas de Madrid, por su parte, ha asegurado que ni la organización ni la abogada de Maricarmen han recibido ninguna información sobre la propuesta anunciada esta tarde por Urbagestión.

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Urbagestión niega la subida de alquiler a Maricarmen y desmiente una oferta del Gobierno

Urbagestión Desarrollo e Inversiones S.L., la propietaria de la vivienda de la que Maricarmen fue desahuciada ha negado también esa subida del alquiler que denunciaba la mujer de 87 años y desmiente haber recibido una oferta del Gobierno.

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Según ha confirmado ‘El País’, la sociedad ha asegurado a través de un comunicado que en ningún momento quiso subirle el alquiler a Maricarmen y que tampoco recibió ninguna oferta de la compra de la casa por parte del Ministerio de Vivienda. De la misma manera, ha acusado al Sindicato de Inquilinas, al que reclama 10.000 euros por denominar a la empresa como “fondo buitre” de realizar “presiones, descalificaciones intencionadas y coacciones desproporcionadas e injustificadas”.

El mismo medio ha recogido punto por punto los argumentos que han trasladado desde la empresa, explicando que “en ningún momento” han exigido “a la inquilina el pago de una renta superior a la que venía abonando”. Así, han querido confirmar que “las cifras que ha dado el sindicato de 2.650 euros y posteriormente, de 1.650 euros no fueron formuladas por Urbagestión”.

La versión de la empresa sobre la negociación

Parte de esta versión ha podido ser corroborada por la abogada del sindicato, Beatriz Duro, que, durante las negociaciones, preguntó a la propiedad cuánto estarían dispuestos a aceptar para que Maricarmen se pudiera quedar en casa. “Y ahí es cuando ellos pusieron el precio de 1.650 euros, algo que Maricarmen no se podía permitir”, recoge en declaraciones ‘El País’.

La sociedad ha desmentido que el Ministerio de Vivienda o la empresa pública ‘Casa 47’ “hayan formulado oferta de compra de la vivienda, ni podían hacerlo legalmente”, pero sí que reconocen haber recibido una oferta de ‘Casa 47’ que implicaba un alquiler de 900 euros pagado conjuntamente entre el organismo y la propia Maricarmen, quien estaba pagando 500 euros teniendo una pensión de 1.350

Del mismo modo, la empresa ha considerado “que han sido objeto de presiones, descalificaciones intencionadas y coacciones desproporcionadas e injustificadas por parte del Sindicato de Inquilinas, cuya actitud ha imposibilitado alcanzar un entendimiento entre las partes”, según explica Urbagestión en el comunicado emitido.