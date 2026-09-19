Antía Troncoso 19 SEP 2026 - 03:10h.

La hija de Isabel Pantoja responde a Laura Cuevas tras sus críticas por "haber abandonado a Dulce": "

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Laura Cuevas ha llegado a 'Supervivientes All Stars' pisando fuerte. En sus primeras horas en el reality más extremo de la televisión, al que se incorporaba tras el abandono de Alma Bollo por decisión médica, la hija el exmayoral de Cantora se ha enfrentado a Asraf Beno y ha criticado a Isa Pantoja por "abandonar a Dulce". En el plató de '¡De viernes!', la hija de Isabel Pantoja la responde con un zasca.

Durante el ingreso de Laura Cuevas al reality de Honduras, Asraf Beno se quedaba totalmente desconcertado al escuchar las palabras que esta le dedicaba a su mujer Isa Pantoja: "Me sorprende porque Laura siempre ha hablado bien de Isa". Respecto al por qué de su actitud, Laura aclaró que se debía a Dulce, exniñera de Isa:

"Más que Isa me tira Dulce, y no me parece muy normal lo que se está haciendo con ella y lo abandonada que está. Me hierve la sangre. Es mucho más importante Dulce que la familia, ha hecho mucho más ella. No está bien de salud, no está bien económicamente, está muy mal anímicamente y está completamente sola".

No solo se quedo aquí, sino que, una vez en su playa, Laura Cuevas aseguró a sus compañeros que jamás estaría con una hombre como Asraf: "Es muy sentimental. A mi me gustan los hombres más dominante. No quiero una gallina clueca"

Isa Pantoja responde a Laura Cuevas en '¡De viernes!'

Tras escuchar las palabras de Laura Cuevas, Isa Pantoja, presente en el plató, ha respondido lanzando un zasca: "Está bien porque Asraf tampoco estaría con una mujer como Laura". Además, la hermana de Kiko Rivera ha defendido a su pareja, aclarando que en ningún momento se ha referido a Isabel Pantoja como una "mala abuela": "Solo ha dicho que los niños están sufriendo porque no ven a su abuela.

Respecto al tema de Dulce, Isa Pantoja declara: "No sabe nada y, además, ¿quién se cree ella para sacar un listado y decir quién es quién? Ella no tiene ni idea de mi historia". Sobre si cree que Dulce podría haberle manifestado su malestar a Laura, Isa ha respondido que "no cree que le haya contado nada".