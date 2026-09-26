Fiesta 26 SEP 2026 - 17:33h.

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Fernando Díaz de la Guardia visita el plató de 'Fiesta' tras su gran regreso a la televisión casi tres años después del día que paralizó su vida: el día de reyes del año 2024. El presentador de 'Cuatro al día' sufría una parálisis facial, producto del estrés, que le obligaba a apartarse de las cámaras. Ahora, tras un largo periodo de rehabilitación y lucha, Fernando reflexiona sobre todo lo que le ha ocurrido y cómo afronta su vuelta.

Hace dos semanas, Fernando Díaz volvió a presentar tras la parálisis facial por la que tuvo que abandonar toda una vida en la televisión. "He vuelto a ver tu sonrisa", le ha dicho una emocionada Emma García nada más verlo. "La había perdido y un día la recuperé mirándome en el espejo", confiesa el presentador, que recuerda el momento en el que consiguió volver a sonreír "Fue maravilloso. Desde ese día, me aferró a lo que poseo y no a lo que me falta".

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Fernando Díaz asegura sentirse muy feliz por poder regresar a su profesión: "Es mi vocación comunicar, pero para un presentador tener parálisis facial es un gran condicionante". También Fernando cuenta cómo ha sido para él volver a pisar un plató de televisión tras una larga pausa: "La cámara, para mí, es un ser vivo y reconozco que tenía cierto miedo a exponerme a su reacción. Pensaba, a lo mejor no vamos a estar cómodos ninguno de los dos. Pero el otro día, ella me dijo algo: "Cuánto tiempo, tío", y funcionó".

Fernando Díaz recuerda el peor momento de su vida y la lección que se lleva : "Aprendí a valorar"

El presentador ha recordado el momento en el que su vida se desmoronó y que es lo que ha aprendido: "Hasta entonces confundía el concepto de circunstancia y un problema. Entrar en discapacidad, que el cuerpo no te responda, eso es un problema. Hay que normalizar mucho más el día a día y estar agradecido".

Fernando afirma que, desde el primer momento, quiso buscar la parte positiva: "Tuve la suerte de convivir más con mi hijo y buscar en mí la parte buena que a lo mejor me estaba perdiendo con tanto estrés y con una vida muy acelerada. Me refugie en la familia". "A mí me ha salvado la vida el amor y la música", declara.

Una fortaleza mental que el presentador asegura que no tenía y que ha luchado por conseguirla: "Para estar bien hay que tener criterio y saber lo que es estar mal. Yo me quedaba muchas veces llorando, no quería salir de casa, hasta que hice el esfuerzo y salí. Aprendí a valorar".

Emma García revela el día en el que los médicos le dijeron que descansara: "Estaba temblando"

Con motivo de la visita de Fernando Díaz de la Guardia, el doctor Sánchez Martos ha explicado en el plató las señales que podrían indicar que algo no va bien y que deberíamos frenar. Además, ha contado algunas de las consecuencias de la ansiedad como la parálisis, la arritmia y el insomnio.

Ha sido entonces cuando Emma García, presentadora de 'Fiesta', se ha confesado, revelando el capítulo de estrés que sufrió en el pasado. Sobre esto, ha explicado que no fue consciente hasta que descubrió que tenía temblores.