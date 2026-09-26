Los investigadores creen que esas lesiones en el cuello podrían estar relacionadas con el posterior paro cardíaco que habría sufrido

La pareja del arquitecto Josep Juanpere, Belén López, en libertad tras pagar 80.000 euros de fianza

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El cuerpo de Josep Juanpere, el reconocido arquitecto que fallecía el pasado 26 de diciembre en Baqueira, presentaba lesiones internas en las cervicales, según recogió la autopsia realizada al cadáver.

Este hallazgo hizo que las sospechas se centraran en su pareja. Aunque el informe forense inicial concluyó que la causa de la muerte fue un infarto, los investigadores creen que esas lesiones en el cuello podrían estar relacionadas con el posterior paro cardíaco. Además, señalan que se trata de “lesiones compatibles con el empleo de fuerza externa”, según La Vanguardia.

Su mujer, en el punto de mira

Belén L., pareja de Josep, quedaba este viernes en libertad provisional, después de que el juez le haya dado tres días para pagar la fianza de 80.000 euros impuesta por su presunta relación con la muerte del conocido arquitecto barcelonés.

La mujer, que fue detenida el pasado miércoles en Madrid, comparecía esta viernes ante el tribunal de instancia de Vielha, que tras tomarle declaración ordenaba su ingreso en prisión preventiva, eludible bajo fianza de 80.000 euros, tal y como solicitaba la Fiscalía, según fuentes jurídicas.

Dos horas después, la detenida ha quedado en libertad provisional, puesto que el juez le ha concedido un plazo de tres días para reunir la suma requerida. Mientras tanto, tendrá el pasaporte retirado, con la prohibición de salir de España, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

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La muerte

El hombre, que había viajado a Baqueira con su pareja para pasar allí las fiestas navideñas, falleció dos días después de haber sido atendido en el Hospital de Vielha de una indisposición que sufrió tras una cena.

Al día siguiente de su ingreso hospitalario, regresó a su apartamento en Baqueira junto a su pareja, donde murió el 26 de diciembre.

La actitud de la mujer, que no había llamado a emergencias para avisar de la situación del arquitecto, levantó las sospechas de la policía catalana, que ha acabado por detenerla como presunta autora de un delito de homicidio.

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La mujer, de 64 años y miembro de una destacada familia de empresarios hoteleros, está investigada en una causa abierta por un delito de homicidio, por su presunta relación con la muerte del arquitecto en su apartamento de Baqueira.