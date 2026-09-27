Jennifer López ha asegurado que este verano lo ha aprovechado al máximo con sus hijos y que esto le ha pasado factura en la piel

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Jennifer López ha sorprendido a sus seguidores tras mostrarse en redes sociales sin una gota de maquillaje. La actriz y cantante de 57 años ha mostrado su rutina de cuidado de piel mientras ha reflexionado sobre cómo mantener sus rituales diarios en esta nueva etapa de la vida.

Sus hijos, los gemelos Max y Oskar Muñiz, de 18 años, se han ido a la universidad y esto ha provocado un cambio en la vida de la intérprete. "Estaba a punto de comenzar mi rutina de cuidado de la piel, y estaba pensando en rutinas porque mis hijos se van a la universidad", comenzó diciendo en el vídeo.

"Esas rutinas son las que realmente me ayudan a seguir adelante", afirma la cantante

Jennifer López ha asegurado que este verano lo ha aprovechado al máximo con sus hijos y esto le ha pasado factura en su estética: "Los viajes fueron una locura, y destrozaron mi piel". "Pero esas rutinas son las que realmente me ayudan a seguir adelante. Creo que cuando se vayan, y esté aquí sentada, con el nido vacío, llorando, pensando en ellos y mirando sus fotos de bebés... estas rutinas son las que me van a mantener un poco cuerda", ha añadido.

Lopéz ha confesado que se siente emocionada de que sus hijos "entren en esta nueva etapa de sus vidas" y empiece una nueva etapa en la suya. "Es un momento aterrador, es un momento de transición, un nuevo comienzo en muchos sentidos", ha agregado.

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La actriz ha querido mandar un mensaje a sus seguidoras antes de finalizar este vídeo dedicado a las rutinas de cuidado de la piel: "Mantener las rutinas, mantenerse hidratadas, ser felices, estar alegres y ser productivas".