El joven de 18 años acompañó a su madre al evento Netflix Upfront en Nueva York

Así han cambiado Max y Emme, los mellizos de Jennifer Lopez y Marc Anthony que cumplen 18 años: sus vidas actuales

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Max, el hijo de Jennifer López y Marc Anthony, se ha vuelto viral con su última aparición pública. El joven de 18 años acompañó a su madre al evento Netflix Upfront en Nueva York, un gesto atípico ya que suele mantenerse alejado de la vida pública, según informa 'Hola!'.

En esta ocasión, su presencia en el evento ha generado un debate por su apariencia pública. En concreto, por dos razones: el joven se parece mucho a su padre cuando comenzó su carrera en los años 90 y la delgadez de sus piernas.

"El cuerpo de su papá"; "es flaco como su papá"; "falta de vitamina": los comentarios que ha recibido Max

Max eligió un look compuesto por un traje de pantalón corto y americana, dejando al descubierto sus piernas largas y delgadas. El outfit lo complementó con una camisa clásica, corbata, zapatos negros y calcetines con estampado de cuadros. "El cuerpo de su papá"; "es flaco como su papá"; "falta de vitamina" o "debe tener raquitismo" son algunos de los comentarios que han dejado los usuarios en las redes sociales. Pero no es la primera vez que su físico acapara la atención de la opinión pública.

En febrero, las imágenes de un paparazzi causó revuelo cuando captó al joven bajando del coche mientras Jennifer López lo esperaba fuera. Sus piernas se convirtieron en las protagonistas por su extrema delgadez. Algunos decían que se trataba de genética y otros mandaron mensajes de apoyo a Max por las críticas que estaba recibiendo por su cuerpo.

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Jennifer López y Marc Anthony, una relación muy mediática en los años 2000

Jennifer López y Marc Anthony dejaron su relación en 2011. La pareja -que tuvo dos hijos, los mellizos Max y Emme Muñiz- mantiene una relación cordial centrada en la crianza. Su historia de amor fue una de las más mediáticas de la industria musical en los años 2000. Se conocieron a finales de los 90, cuando coincidieron por primera vez en Broadway y comenzaron a colaborar profesionalmente. Pero en ese entonces, los dos tenían otras parejas.

Después de la ruptura de Jennifer López con Ben Affleck en 2004, la actriz empezó una relación con el cantante. Ese mismo año se casaron en una ceremonia privada en Beverly Hills y en 2008 tuvieron a sus mellizos.

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Emme ha demostrado su interés en el mundo artístico y llegó a actuar con su madre en el espectáculo de la Super Bowl en 2020. La joven ha sido noticia en los últimos años después de que su madre la presentase como persona no binaria. Pero Max, en cambio, siempre ha preferido mantener un perfil más discreto y estar fuera de los focos.