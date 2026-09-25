Claudia Barraso 25 SEP 2026 - 17:48h.

Tini confesó en su último concierto, en Bogotá, estar atravesando un duelo y lanza un dardo a su padre tras la polémica

Tini Stoessel reaparece tras la polémica con su padre y, entre lágrimas, lanza un rotundo mensaje en pleno concierto: "No me voy a ir"

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Tini Stoessel se encuentra en una de las etapas más duras de su vida coincidiendo con su gira ‘FUTTTURA’, algo que se ha reflejado en su último concierto, en Bogotá, donde no consiguió contener las lágrimas al hablar de una difícil situación que está atravesando.

Se sabe que, desde hace años, la cantante y su padre rompieron su relación profesional que habían mantenido durante años y aunque la joven prefirió no entrar en detalles sobre lo ocurrido, sí quiso compartir con todos sus fans cómo se sentía, ¡según ha contado el medio ‘Hola!’.

En mitad del concierto, Tini hizo una pausa y salió al escenario visiblemente emocionada y no tardó en dedicar a sus fans unas palabras agradeciéndoles todo el apoyo que estaban recibiendo durante el proceso y confesándoles que ellos también eran parte de su proceso “acompañándola en un duelo. Seguramente muchas personas acá saben de lo que estoy hablando”.

El duelo del que habla Tini

“Lo más lindo de todo esto es que, seguramente, muchos de ustedes están pasando por otros duelos y procesos en sus vidas y nos estamos acompañando a través del amor y de la música”, dijo delante de todo el público que acudió al concierto que la argentina dio en Bogotá. Después, buscó a su prometido, el futbolista Rodrigo De Paul para lanzarle una cariñosa mirada, a quien se encontraba junto a sus dos hijos.

Ya en México, a principios de septiembre e inaugurando su gira, lanzó un dardo a su padre, Alejandro Stoessel, quitando dos canciones que están directamente relacionadas con él. Además, confesó a todo su equipo y otra vez dirigiéndose al público que “no” se iba a ir”: “Me voy a quedar, que estoy más firma que nunca, que estoy más feliz y contenta que nunca, estoy agradecida con mi equipo, con mis amigos de toda la vida, al amor de mi vida y a todos ustedes aquí presentes”.

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El problema con su padre

Todo comenzó después de que trascendieran informaciones sobre una auditoría encargada por la propia Tini para revisar la gestión de su patrimonio y diferentes aspectos relacionados con su carrera. La revisión habría puesto bajo la lupa sociedades y estructuras vinculadas a los ingresos generados por la cantante durante sus años de trayectoria. Y todo habría llevado a Alejandro Stoessel, su padre y quien durante años fue el representante y guía de la carrera profesional de su hija.

La cantante empezó a sospechar cuando empezó a tener problemas financieros, como quedarse sin saldo en su tarjeta de crédito para compras menores porque sus padres controlaban los fondos y le hacían un seguimiento estricto de sus gastos. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su padre figuraba como el único beneficiario de las ganancias generadas por su carrera, con sumas que alcanzarían los 70 millones de dólares.

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La auditoría destapó que los derechos económicos de su carrera, su imagen y sus canciones pertenecen a sociedades radicadas en el exterior, principalmente en Miami, en las cuales ella no figura con participación accionaria ni capacidad de voto.