El duque de Sussex se ha lanzado desde un avión a más de 1.000 metros de altura en el norte de Toronto, en Canadá

El duque de Sussex había prometido a un veterano de guerra que saltaría con él

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El príncipe Harry ha vuelto a ponerse el paracaídas, esta vez para cumplir una promesa que había hecho casi un año atrás. El duque de Sussex se ha lanzado desde un avión a más de 1.000 metros de altura en el norte de Toronto, en Canadá, acompañado por Bailey Fullan, nieto de Ed Marshall, un veterano de la Segunda Guerra Mundial de 102 años con quien había acordado repetir un salto en paracaídas con fines benéficos.

Harry conoció a Marshall el pasado noviembre durante una visita al Sunnybrook Veterans Centre. El veterano, antiguo paracaidista, le contó que había celebrado su centenario realizando un salto para recaudar fondos. Ambos se comprometieron entonces a volver a hacerlo juntos, pero las últimas revisiones médicas desaconsejaron que Marshall participara de nuevo por su edad. El príncipe decidió mantener el compromiso y realizó el salto junto a su nieto, mientras el veterano observaba la maniobra desde el interior del avión.

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Su promesa a un veterano

El salto tuvo lugar en las inmediaciones de Innisfil, en Ontario. Tras tocar tierra, Harry besó el suelo y después se reunió con el nieto de Marshall. "No hay forma humana de fallarle a un veterano de 102 años", explicó posteriormente el príncipe, que quiso mantener así la promesa pese a que su compañero original no pudiera acompañarle.

La iniciativa tiene además un objetivo solidario. El salto se organizó para recaudar fondos destinados al Sunnybrook Veterans Centre y a la True Patriot Love Foundation, dos organizaciones que trabajan en apoyo de militares veteranos y sus familias. La acción permitió a Harry combinar el reto deportivo con una causa vinculada precisamente al colectivo militar con el que mantiene relación desde hace años.

Enrique y Meghan regresan al Reino Unido seis años después del «Megxit»

Los duques de Sussex, Enrique y Meghan, llegaron el pasado mes de agosto al Reino Unido para establecerse por un tiempo en el país con sus dos hijos, los príncipes Archie y Lilibet, seis años después del controvertido 'Megxit', la ruptura de la pareja de la Casa Real británica, según la BBC, una información adelantada primero por el periódico The Telegraph.

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Medios británicos y estadounidenses revelaron anteriormente la decisión del príncipe Enrique, hijo de Carlos III, y Meghan de volver al Reino Unido, donde han matriculado a sus hijos en un colegio. La pareja, según el Telegraph, también ha viajado con sus dos perras -Mia y Paula-.

El pasado julio, Enrique y Meghan visitaron en forma privada al rey en su residencia de campo de Highgrove, ubicada en el condado de Gloucestershire, al oeste de Inglaterra, aunque según se ha filtrado no informaron entonces al rey de sus planes inmediatos de regreso. También estuvieron en la mansión del tío materno de Enrique, el conde de Spencer, en el centro de Inglaterra, donde Diana de Gales está enterrada.