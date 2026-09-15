Este martes, 15 de septiembre, el duque de Sussex celebra su 42º cumpleaños en suelo británico tras seis años viviendo en Estados Unidos

El príncipe Harry y Meghan Markle aterrizan en Reino Unido junto a sus hijos: así será su nueva vida

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El príncipe Harry afronta una nueva etapa en Reino Unido. El duque de Sussex regresó al país a finales de agosto junto a Meghan Markle y sus dos hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, después de seis años de vida en Estados Unidos. Un regreso que llega en un momento delicado para el hijo menor de Carlos III y que coincide, además, con una fecha señalada: este martes, 15 de septiembre, cumple 42 años.

Sin embargo, la estancia de los Sussex en Reino Unido está planteada como una nueva vida familiar al margen de la Casa Real. Y una de las primeras cuestiones que ha querido dejar clara el Palacio de Buckingham es que Harry y Meghan continúan siendo miembros no trabajadores de la familia real y que deben ser tratados como ciudadanos privados. Así lo ha reafirmado Carlos III formalmente en una carta remitida este mes a altos responsables del Gobierno y de las instituciones británicas.

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Ahora, Harry regresa al país donde nació y creció, pero lo hace bajo unas reglas muy diferentes de las que conoció durante sus primeros 35 años de vida. Tiene todavía un título, mantiene su posición en la línea sucesoria y continúa siendo hijo del monarca, pero ya no representa oficialmente a la Corona.

La relación con Carlos III

La relación con su padre es probablemente uno de los asuntos que más expectación genera. Durante los últimos años, Harry ha hablado públicamente de sus diferencias con la familia y ha relatado algunos de los episodios más complicados de su relación con Carlos III y con el resto de los Windsor.

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Sin embargo, en los últimos meses se han producido movimientos que apuntan a un acercamiento. Padre e hijo se reencontraron el pasado mes de julio en Highgrove, en un encuentro privado que supuso una de las imágenes más relevantes de su relación. Después, tras el regreso de Harry a Reino Unido en agosto, ambos mantuvieron también una conversación telefónica durante la primera semana de la estancia del duque en el país.

No obstante, la reconciliación sigue pareciendo difícil. El hecho de que Carlos III haya considerado necesario reafirmar públicamente que Harry y Meghan no recuperarán sus funciones como miembros activos de la familia real demuestra que el acercamiento familiar no implica una vuelta atrás institucional.

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Además, después de hacerse pública la carta, los duques han asegurado sentirse "sorprendidos" de no haber sido informados previamente de que el monarca iba a hacer pública esta aclaración. Al mismo tiempo, fuentes de Buckingham señalaron que el equipo de los Sussex sí recibió la carta antes de su publicación, aunque no fue consultado sobre su contenido.

Para ambos existe, por tanto, una difícil separación entre dos realidades: Harry puede recuperar poco a poco la relación con su padre y con sus familiares, pero eso no significa recuperar el papel que tenía antes de abandonar sus obligaciones reales.

El gran muro sigue siendo Guillermo

Si con Carlos III se han producido pasos hacia el acercamiento, la situación con el príncipe Guillermo continúa siendo mucho más complicada.

Los dos hermanos llevan años distanciados y la comunicación entre ambos continúa prácticamente inexistente. La relación se deterioró sobre todo después de la salida de Harry y Meghan de la familia real, las posteriores entrevistas concedidas por los Sussex y las revelaciones realizadas por Harry en su autobiografía, 'Spare', en las que aseguraba que durante una discusión llegaron a la pelea física.

Guillermo, además, representa actualmente una institución muy diferente de la que Harry abandonó. Como heredero al trono, su prioridad es preservar la estabilidad de la monarquía y preparar su futuro reinado, mientras que Harry desarrolla su actividad desde una posición completamente independiente.

El regreso a Reino Unido coloca inevitablemente a ambos en un mismo escenario. Harry vuelve a tener a su padre y a gran parte de su familia más cerca, pero también se aproxima físicamente al hermano con el que mantiene una relación rota.

Y ese puede ser uno de los grandes retos de los próximos meses: conseguir que el acercamiento a Carlos no termine generando nuevas tensiones con Guillermo y, sobre todo, evitar que cualquier encuentro familiar vuelva a convertirse en un asunto público.

La seguridad

Hay otro asunto delicado: la seguridad de Harry y de su familia. El duque lleva años reclamando que se garantice su protección cuando visita Reino Unido. La cuestión llegó a los tribunales después de que, tras su salida de la vida institucional, se modificara el sistema mediante el cual recibía protección policial financiada públicamente.

Harry perdió en mayo de 2025 el recurso con el que pretendía recuperar el nivel de protección que tenía antes de abandonar sus funciones reales. El Tribunal de Apelación consideró que el órgano encargado de estas decisiones, RAVEC, había actuado dentro de sus competencias al modificar sus condiciones de seguridad.

Ahora, la familia está viviendo en una residencia privada en suelo británico y, por razones evidentes de seguridad, mantiene en secreto su ubicación exacta. La pareja continúa además esperando conocer cuál será finalmente el nivel de protección que se le proporcionará durante su estancia en Reino Unido.

La educación de Archie y Lilibet

El regreso también tiene una razón fundamental. Sus hijos. Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, han comenzado el curso escolar en Reino Unido después de haber crecido en Estados Unidos. La decisión permite a los niños conocer de una manera más directa el país de origen de su padre y acercarse a una parte de su herencia familiar que hasta ahora habían vivido fundamentalmente a distancia.

La escolarización supone, sin embargo, otro reto para los Sussex. Sus hijos dejan atrás su vida cotidiana en California para incorporarse a un nuevo entorno educativo y social, mientras su familia continúa siendo objeto de atención mediática.

Harry y Meghan han tratado de mantener al máximo la privacidad de los menores. De hecho, aunque Meghan ha compartido hace escasas horas imágenes de la vida familiar en Reino Unido, ha evitado revelar públicamente la ubicación de su residencia y del colegio de los pequeños.

Las imágenes muestran una faceta mucho más cotidiana: paseos por el campo, bicicleta, pesca, juegos familiares y momentos al aire libre junto a sus hijos y su perro Pula. Una manera de enseñar cómo es esta nueva vida sin desvelar dónde se desarrolla.

El trabajo

Los Invictus Games continúan siendo uno de los pilares fundamentales de la actividad de Harry. El proyecto que creó en 2014 para militares y veteranos heridos o enfermos se ha convertido en una de sus principales señas de identidad y continúa desarrollándose al margen de la institución monárquica.

La próxima gran cita será Birmingham 2027, y Harry está ya implicado en los preparativos. De hecho, en los últimos días se ha producido una situación que demuestra hasta qué punto su posición actual puede generar dificultades diplomáticas: Uganda llegó a anunciar su retirada de los próximos Juegos después de interpretar la nueva posición de los Sussex como un distanciamiento de la Corona, aunque finalmente el país rectificó tras una intervención relacionada con Carlos III y confirmó su participación.

Además, deberá encontrar otros proyectos para mantener a flote su situación financiera sin que esas actividades guarden relación con Buckingham.

Lo que se sabe hasta la fecha es que el duque de Sussex pasó casi todo un día trabajando en un proyecto no revelado en un conocido estudio de producción de Londres. Fueron las redes sociales del Tower Bridge Studios, un centro de grabación de vídeos y podcasts de la capital, las que revelaron su presencia en el lugar. Lo que no se ha conocido hasta la fecha es el proyecto en el que estaría trabajando Harry.