Celia Molina 29 SEP 2026 - 13:24h.

El Santos FC, el equipo en el que se formó Neymar, ha comunicado la muerte de la influencer brasileña a los 39 años de edad

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El entorno de Natália Potiraporã, azafata de vuelo e influencer brasileña, muy querida por la afición del Santos FC (el club donde se formó Neymar) ha comunicado su prematura muerte, a los 39 años de edad. En el año 2023, en una revisión rutinaria, fue diagnosticada con cáncer del cuello uterino y, a pesar de que la enfermedad remitió unos meses después, el cáncer regresó con metástasis a otros órganos, por lo que tuvo que someterse a fuertes ciclos de quimioterapia y radioterapia.

Fue en los peores momentos de su tratamiento cuando, al final de un partido, el futbolista le regaló una camiseta firmada del Santos y le dedicó públicamente una de las victorias del equipo, cumpliendo así uno de sus grandes sueños de vida.

"¡Hoy viví un sueño! Recibir el cariño de un ídolo, de alguien de quien soy tan fan, ¡qué sorpresa tan increíble! Neymar me dijo: "Que Dios te bendiga, todo va a salir bien, fuerza...", o algo así, porque temblaba tanto que ni sé qué dijo. Todavía no me lo creo, viendo las imágenes en bucle. ¡Ni siquiera sé cómo explicarles lo que siento!", dijo Naty Potira tras su emotivo encuentro con el jugador.

"Comunicamos la muerte de nuestra querida aficionada"

Ha sido el club que tanta felicidad le dio el encargado de comunicar su fallecimiento a través de sus redes oficiales: "Con profundo pesar, el Santos FC comunica el fallecimiento de nuestra eterna aficionada, Naty Potira. Natália fue una auxiliar de vuelo que siempre expresó su amor por el 'Peixão'", dicen al inicio de una emotiva carta en su honor.

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"Su carisma inigualable y su increíble simpatía la hicieron muy popular entre la afición santista, llevando alegría a todos los lugares por donde pasó, especialmente a Vila Belmiro. Fue una persona muy querida que participó en innumerables iniciativas del club, enriqueciéndolas de una manera que jamás olvidaremos; un ejemplo de ello fue su labor de concienciación sobre el "Octubre Rosa", causa que siempre defendió y difundió", continúan.

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La despedida de su novio: "Te prometo que viviré por ti"

"Esa es la imagen que siempre conservaremos de Natália Potira: una aficionada apasionada que hizo del Santos su vida y que irradió amor y felicidad a todos los que tuvieron la suerte de conocerla. Muchas gracias, Naty. Muchas gracias por todo lo que hiciste por el club y por quienes te quisieron. Enviamos mucha fuerza a los familiares y amigos de esta persona única, a quien nunca olvidaremos. Descansa en paz, nuestra eterna Potira", ha dicho el club en sus redes sociales.

Hace apenas cinco días, el mismo club había enviado toda su fuerza a la influencer, conscientes de que estaba pasando por un grave momento en su enfermedad. Desde su cuenta de Instagram, pidieron una gran oración por su vida, además de manifestar su apoyo hacia sus familiares y amigos. Su pareja, Guilherme Kastner, quien trabaja en el equipo de comunicación del Santos FC , también le ha dedicado unas sentidas palabras tras su marcha:

"Ahora estás ahí, reencontrándote con tu padre, tu mayor amor. Yo me quedo aquí. Estaré con tu madre, esa luchadora, y con nuestro perrito, Pedrinho Potiro. No es nada fácil, Naty. Me duele en un lugar que ni siquiera sabía que existía. Tendré que aprender a vivir sin ti a mi lado. Pero te prometo que viviré por ti", ha concluido.