Marta Egea 29 SEP 2026 - 06:45h.

Los delfines son animales muy inteligentes y sociales, pero no siempre ayudan a los humanos ni tampoco actúan como salvadores del océano

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MadridDurante mucho tiempo en películas y documentales han construido una imagen muy concreta: el delfín como aliado natural del ser humano, un animal bondadoso que aparece en el momento justo para empujar a un nadador hacia la orilla, espantar a un tiburón o acompañar a alguien perdido en el mar.

La creencia es tan popular que casi parece una verdad universal: los delfines ayudan a las personas. Pero, como ocurre con muchos mitos sobre animales, la realidad es algo más compleja. Sí que existen historias documentadas y observaciones llamativas de delfines interactuando con humanos de forma aparentemente protectora. También hay poblaciones de delfines que cooperan con pescadores en determinadas zonas del mundo.

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Sin embargo, eso no quiere decir que los delfines “siempre” ayudan a los humanos ni que podamos entender sus conductas como actos conscientes de rescate tal y como los imaginaríamos en una película. Los expertos insisten en una idea esencial: los delfines son animales salvajes.

Un mito alimentado por historias reales

La imagen del delfín salvador no nació de la nada. A lo largo de la historia se han contado relatos de delfines que parecían proteger a los marineros, guiar barcos o acompañar a personas en el agua. En la cultura popular, esas historias han crecido hasta convertirse en una especie de leyenda amable.

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Parte de ese mito se reforzó en el siglo XX con personajes como Flipper, el delfín que ayudaba a humanos y solucionaba problemas. Esa representación dejó una huella enorme en la forma en la que varias generaciones imaginaron a estos animales como seres amistosos, inteligentes, siempre dispuestos a colaborar y casi humanos en sus emociones.

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El problema es que el cine y la televisión simplifican. Los delfines reales no actúan siguiendo un guión moral. Son animales con comportamientos complejos, influidos por el contexto, la especie, la edad, el grupo, la experiencia previa con humanos y las condiciones del entorno. A veces se acercan, otras se alejan. Algunas veces pueden cooperar o convertirse en un riesgo si la interacción se fuerza.

Inteligentes, sí. Humanos, no

Los delfines tienen capacidades cognitivas muy avanzadas. Se pueden comunicar mediante sonidos, viven en sociedades complejas, aprenden unos de otros, cooperan para alimentarse y muestran conductas que los científicos siguen estudiando con enorme interés. Existen decenas de especies de delfines, de hecho, algunas como los delfines mulares, han demostrado habilidades cognitivas muy sofisticadas, incluida la capacidad de reconocerse en un espejo, algo poco común en el reino animal.

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Esa inteligencia hace más fácil que los humanos proyectemos en ellos emociones e intenciones parecidas a las nuestras. Si un delfín se acerca a una persona en el agua, solemos interpretarlo como amistad. Si nada a su lado, es protección. Si empuja algo, pensamos que quiere ayudar. Pero interpretar cualquier movimiento animal exige cautela.

El lado que no suele salir en las historias bonitas

La imagen amable de los delfines es tan potente que a veces se nos olvida que son animales grandes y salvajes. Un delfín mular adulto puede pesar cientos de kilos. Aunque no tenga mala intención, cualquier golpe, empujón o una interacción brusca puede dañar a una persona.

Como es evidente, se suele recomendar no alimentar, tocar, acosar o nadar con delfines salvajes. La razón es doble: por seguridad humana y por bienestar animal. Cualquier interacción cercana puede alterar el comportamiento natural de los delfines, hacer que pierdan el miedo a las personas, fomentar que pidan comida y aumentar el riesgo de lesiones con embarcaciones.

Además, alimentar a delfines salvajes puede hacer que aprendan a mendigar comida y realicen conductas peligrosas, como acercarse demasiado a hélices o embarcaciones.

Otro de los motivos por los que el mito resulta tan resistente está en su anatomía. Los delfines parecen sonreír. Su boca tiene una curvatura que los humanos podemos interpretar como expresión alegre, aunque no funcione como una sonrisa humana. Esa “sonrisa” permanente ha sido clave en la imagen que hemos creado sobre ellos. Si un animal parece feliz, cercano y simpático, cuesta imaginar que pueda estar estresado, molesto o simplemente indiferente.

Por otro lado, es importante saber que la cooperación animal no siempre nace de la misma motivación que imaginamos. Cuando los delfines cooperan con pescadores, no lo hacen porque “quieran ayudar a los humanos”: lo hacen porque ese comportamiento puede hacerles más fácil conseguir peces. Cuando un grupo acompaña a otro individuo, puede estar respondiendo a una conducta propia de su especie. Si un humano se beneficia, no quiere decir que esa conducta sea un acto de rescate consciente.

En caso de encontrar delfines en libertad, lo más responsable siempre es observarlos desde la distancia. No se debe nadar hacia ellos, tampoco tocarlos, alimentarlos, perseguirlos o intentar llamar su atención. Los animales deben poder seguir su comportamiento natural sin presión humana.