Claudia Barraso 01 OCT 2026 - 19:59h.

Sydney Sweeney ha sorprendido en redes sociales con nuevas fotografías posando al estilo Pamela Anderson

Sydney Sweeney responde a las críticas por salir desnuda en un anuncio de apuestas deportivas: "Es día de juego"

Compartir







Sydney Sweeney no ha hecho caso a las críticas que ha recibido por sus posados y ha decidido hacer todo lo contrario a lo que muchos le aconsejaron. En sus redes sociales ha publicado unas imágenes en Instagram con un bañador, haciendo un guiño a una estrella que todo el mundo conoce.

La actriz volvió a ser objeto de polémica con otro de sus anuncios, concretamente deportivos, donde aparecía totalmente desnuda y tapándose con material deportivo. Sin embargo, ahora ha vuelto a ser noticia por un bañador rojo que ha lucido al estilo Pamela Andernos en ‘Los vigilantes de la playa’, que con su rubio platino ha recordado mucho al mítico.

Se trata de un bañador rojo, de una única pieza y de corte alto en la pieza. Una pieza de baño que recuerda al de Pamela Anderson cuando se convirtió en un símbolo mundial y esta prenda en una moda. Y Sydney Sweeney ha querido no solo recuperar esta prenda, sino quizá hacer un guiño a Pamela Anderson y dejar claro el amor por su novio con una bonita imagen de él cogiéndola en brazos y con el pie de foto que decía “cuando tu hombre te lleva a la Luna”.

Las fotografías con su novio

Además, en un vídeo aparecían los dos muy abrazados, con las piernas de la actriz encima de las de él dando un romántico paseo en barco. Aunque en otras fotografías ha estado ocultándole el rostro, quizá el afortunado sea el que aparece cogiéndola en su cuello en una fiesta de disfraces. Pero, en otras publicaciones aparece con más chicos, por lo que no revela aún quién es su novio del que tan enamorada está.