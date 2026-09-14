Celia Molina 14 SEP 2026 - 12:41h.

La actriz ha publicado en sus redes nuevas fotografías del provocador anuncio deportivo en el que sale completamente desnuda

Sydney Sweeney la lía y llena de sujetadores el emblemático cartel de Hollywood: podría enfrentar cargos legales

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Tras las múltiples críticas que Sydney Sweeney ha recibido por salir completamente desnuda en un anuncio de Novig, plataforma estadounidense de apuestas deportivas, la actriz ha contestado contundentemente en sus redes sociales. En el provocativo spot, Sydney aparece en diversos grados de desnudez, al tiempo que se pone de relieve la verdadera destreza, fuerza y belleza del deporte femenino.

En las imágenes, podemos ver a la protagonista de 'La Asistenta' sin nada de ropa y cubriendo sutilmente sus atributos con pelotas y raquetas de tenis, balones de fútbol americano o sus propias manos. Unas imágenes que, disfrazadas del empoderamiento de la mujer, han causado verdadera indignación entre algunas atletas de élite que siempre han luchado contra la sexualización en un mundo tan patriarcal como el del deporte.

Concretamente, tras publicarse el anuncio, la exnadadora olímpica Ariarne Titmus declaró que pensaba que este tipo de "marketing de mierda" era cosa del pasado:

Responde con más imágenes de la campaña

"No puedo describir lo indignada que me siento al ver esto", escribió en Instagram la cuatro veces medallista de oro olímpica. "No solo es una bofetada en la cara a todas las mujeres que han dedicado su vida a perfeccionar su disciplina, sino también a todas aquellas que disfrutan del deporte por lo que realmente es: trabajo en equipo, amistad, dedicación, excelencia y unidad", dijo la deportista.

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El otro polémico anuncio de Sydney Sweeney

Otras mujeres anónimas también dejaron comentarios como éstos en la publicación de la campaña que Sweeney publicó en su cuenta de Instagram: "Gracias por deshacer todo lo que las mujeres tratan de construir en los deportes" o "Como ex atleta y mujer que ha experimentado personalmente comentarios sexualizados, estoy muy disgustada y profundamente decepcionada por esta campaña", son algunos de los mensajes que todavía pueden leerse.

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La famosa actriz, lejos de recular, ha contestado publicando nuevas instantáneas del rodaje del anuncio, del mismo estilo que las anteriores y junto a un breve texto en el que pone: "Es día de juego". En sus stories, además, ha publicado otras portadas de revista en las que mujeres deportistas, de la talla de Serena Williams, también se desnudaron para ilustrar sus entrevistas en importantes medios de comunicación.

No es la primera vez que Sydney se convierte en el foco de las críticas por un spot pues, el año pasado, protagonizó una campaña de vaqueros en la que se jugaba con las palabras "jeans" y "genes", apelando a la buena genética (como chica rubia, delgada, de ojos azules) que tiene la actriz. En este caso, el anuncio se relacionó con el racismo, la apología encubierta de la eugenesia y el supremacismo blanco, si bien, Sweeney alegó que la única intención del comercial había sido jugar con la similitud de las palabras.