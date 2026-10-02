Amor de abuelo: la tierna imagen de Ricardo Darín con su nieto Dante en brazos

Redacción Uppers 02 OCT 2026 - 11:57h.

Chino Darín comparte en sus redes una imagen del actor de 69 años ejerciendo su papel más importante

Ricardo Darín recuerda su humilde infancia en los 70: "Mis estudios secundarios no los terminé"

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Ricardo Darín es uno de los mejores actores del mundo, pero para su papel más importante no ha tenido que hacer casting ni memorizar una sola línea de diálogo. A sus 69 años el actor argentino vive su estreno como abuelo con la misma mezcla de humor, emoción y naturalidad con la que lo encara todo en la vida, y, a tenor de la última imagen compartida por Chino Darín en sus redes sociales, el trabajo no se le da nada mal.

La llegada de Dante, el hijo de Chino Darín y Úrsula Corberó que ya tiene casi ocho meses, ha traído un nuevo compañero de escena para el protagonista de 'El secreto de sus ojos'. Un acontecimiento que ha llenado de alegría a toda la familia y que, a juzgar por sus declaraciones, ha colocado al intérprete ante una de esas experiencias que ni siquiera alguien con medio siglo de carrera puede ensayar previamente.

Chino, el hijo de Ricardo Darín, ha colgado en sus stories de Instagram una tierna foto en la que aparece el actor de 'El eternauta' sosteniendo en brazos a Dante e intentando dormirlo, junto a un pie de foto que dice "el abuelo" y un emoji de corazón rojo.

El mejor proyecto del año

"No hay mejor proyecto que ese", aseguraba un emocionado Darín a principios de 2026 al hablar de sus planes para este año, dejando claro que el estreno más esperado de su temporada no tenía nada que ver con una película.

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El nacimiento de Dante llegó en Barcelona. La primera reacción pública del actor fue la de un abuelo feliz y, sobre todo, aliviado. "El bebé es precioso y está muy bien. La madre también está muy bien. Todos muy felices", declaraba apenas un día después del parto.

Pero el momento que más le impresionó no fue exactamente el que cabría esperar. Mes y medio después, en una conversación recogida por TN, Darín recordó que conoció al pequeño cuando salían del parto. Su hijo apareció delante de él y abrió la puerta del ascensor. Y entonces se produjo la revelación. "Lo más fuerte que sentí fue verlo a él como padre", explicó.

La escena le provocó una mezcla de emoción y asombro que resumió dirigiéndose al Chino con una frase que parece salida de una comedia familiar protagonizada por el propio Darín: "Chino, padre… Dios mío, a lo que hemos llegado".

Eso sí, no parece dispuesto a convertirse en un abuelo consejero de manual. Cuando le preguntaron si había dado alguna recomendación al Chino, respondió que no había consejo posible: "Cada uno tiene que hacer su propio camino".

Orgullo de abuelo en San Sebastián

La última gran declaración de amor de Ricardo Darín a su nueva condición de abuelo llegó en septiembre, durante el Festival de San Sebastián, al que acudió para presentar 'Lo dejamos acá', la película de Hernán Goldfrid que protagoniza junto a Diego Peretti.

Preguntado por su momento vital, Darín habló de su mujer, de la suerte de dedicarse a un oficio que le proporciona cariño y adrenalina y de lo privilegiados que se sentían ambos. Pero enseguida apareció Dante en la conversación, como si el pequeño tuviera reservado un cameo en todas las entrevistas de su abuelo, a pesar de no poder pasar con su nieto todo el tiempo que le gustaría.

A Darín, que lleva décadas interpretando a hombres que se enfrentan a situaciones inesperadas, ahora le ha tocado una de las más extraordinarias. "Tengo un nieto… ¿Un nieto yo, que soy una laucha manicera?", exclamó. Y describió al bebé con una sencillez que desarma cualquier intento de grandilocuencia: "Un bebé que es el hijo de mi hijo, que me mira y se ríe (...) ¿Cómo no voy a estar contento?".