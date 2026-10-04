Fiesta 04 OCT 2026 - 16:36h.

Borja, uno de los tres hijos del periodista deportivo, ha enviado un mensaje muy especial a Pipi tras su última intervención quirúrgica: "Deja de darnos sustitos, por favor padre"

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El periodista deportivo y colaborador de 'Fiesta' Pipi Estrada confirmaba en primicia en el programa de Emma García que padece un carcinoma, un tipo de cáncer de piel localizado concretamente en la zona de la sien.

La alarma saltó hace ya algunas semanas cuando el colaborador notó que una pequeña herida de su sien no solo no se curaba, si no que iba a peor: "Vi que se me estaba formando una especie de cráter". Tras someterse a una biopsia urgente, los médicos le comunicaron el diagnóstico.

El tertuliano transmitía sin embargo un mensaje de tranquilidad explicándole a la presentadora que la lesión tenía fácil tratamiento y que se encontraba bien de ánimo: "El carcinoma es como el hijo pequeño del melanoma".

El reportero Martín de la Torre acompañó al periodista deportivo hasta el hospital para someterse a la intervención, y pudo comprobar en primera persona el cariño que la gente le profesa al colaborador de 'Fiesta'.

El regreso de Pipi tras su intervención quirúrgica

Haciendo gala de su habitual naturalidad, Pipi Estrada ha reaparecido este domingo en el plató de 'Fiesta' para contar en primera persona cómo afronta este bache de salud ahora que el problema ya está solucionado:

"Ahora es tiempo de ocuparse más que de preocuparse. Yo pensaba que el sol era mío, pero el dermatólogo me dijo que debía tener cuidado, que era mucho más importante cuidarse que estar guapo y morenito".

Pipi, que continúa recuperándose de la intervención, se ha emocionado al ver en directo un mensaje muy emotivo de Borja, uno de sus hijos, que ha querido decirle públicamente lo mucho que le quiere además de hacerle una petición: "Deja de darnos sustitos, por favor padre".