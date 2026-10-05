El último enfrentamiento de Óscar Puente, ministro de Transportes, ha sido con el chef José Andrés.

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El último enfrentamiento de Óscar Puente, ministro de Transportes, ha sido con el chef José Andrés. Pero esta vez ha sido el ministro el que ha reaccionado a una entrevista de este en el Diario El Mundo y ha arremetido contra el cocinero, fundador de World Central Kitchen, una ONG que lleva alimentos a zonas de catástrofes por todo el mundo, incluso en conflictos armados. No le sentaron bien al ministro, parece, las declaraciones de este en relación a los decretos del Gobierno. El chef consideró que eran parches de gente sin preparación ni conocimientos". Puente llamó al chef cuñaoy calificó sus palabras como un ridículo histórico.

“España no tiene un problema de falta de decretos. Tiene un problema de falta de viviendas”, aseguró José Andrés, que considera que las medidas aprobadas hasta ahora no atacan el que, a su juicio, es el principal problema del mercado: la falta de oferta.

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“Subvencionar la demanda sin aumentar la oferta presiona los precios. Regular cada vez más un mercado sin construir vivienda nueva no elimina la escasez: la administra”, escribió. “España necesita construir. Mucho”, afirmó antes de resumir su planteamiento en tres ideas: “Más oferta. Más construcción. Más casas”. "La vivienda no se abarata repartiendo la escasez. Se abarata acabando con ella", concluyó

No dudó el chef en contestarle de forma categórica. "Sr. Ministro, dedíquese a conseguir que los transportes públicos funcionen. En Ucrania, en plena guerra, he visto trenes funcionar con una puntualidad que aquí echamos de menos. En el Campo de Gibraltar miles de ciudadanos siguen sin conexiones ferroviarias fiables y con carreteras por toda España cada vez más peligrosas".

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"Puede llamarme 'cuñado', hacer bromas o faltarme al respeto. Es lo de menos. Lo importante es que usted es el ministro y responde por su gestión. Menos X y mejor transporte público. Y si no sabe hacerlo, deje paso a quien pueda. Gracias".

El diagnóstico de José Andrés sobre el problema de la vivienda fue respaldado por nada más y nada menos que Jeff Bezos.