"No nos vale ni el dinero ni las palabras vacías sin consecuencias reales: queremos justicia", ha subrayado el jugador

La emotiva carta de despedida de Davinchi a su padre, fallecido en el accidente de Adamuz: "Todo lo que haga, lo haré por ti"

Compartir







Ocho meses después del trágico accidente de tren en Adamuz, ocurrido el pasado 18 de enero de 2026 en el término municipal cordobés, donde murieron 46 personas y más de un centenar resultaron heridas, David Cordón Mancha ‘Davinchi’, futbolista del Getafe que perdió a su padre en el siniestro, ha recordado lo ocurrido clamando justicia por las víctimas y cargando contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, al que le ha instado a dimitir.

Denunciando la falta de “consecuencias reales” y la asunción de responsabilidades, así como los “errores cometidos” y vinculados al aciago siniestro, ocurrido tras la colisión entre un tren de Iryo y un Alvia tras el descarrilamiento del primero, el jugador ha clamado contra la ausencia de respuestas.

PUEDE INTERESARTE Adif dice que la desviación de vía hallada en Adamuz en 2025 está dentro del umbral permitido

El mensaje de ‘Davinchi’ recordando el accidente ferroviario de Adamuz

Ha sido a través de las redes sociales, y concretamente mediante un ‘storie’ de Instagram, donde el lateral izquierdo del conjunto madridista, oriundo de Huelva, provincia a la que viajaba el Alvia siniestrado, ha expresado su indignación públicamente, cargando especialmente contra el ministro socialista.

“Ocho meses ya de aquel fatídico accidente para tantas familias y aún no se hace justicia. No nos vale ni el dinero ni las palabras vacías sin consecuencias reales. Queremos justicia. Asumid ya de una vez los numerosos errores que habéis cometido y las familias que habéis destrozado”, señala el futbolista, que a continuación escribe y sentencia: “Perder a un padre no lo va a reparar nada, dimita ya, asesino Óscar Puentes”.

Junto a la publicación, además, ‘Davinchi’, de solo 18 años, comparte una instantánea en la que aparece él, muy pequeño, acompañado de su padre, al que recuerda en un duro mensaje que se retrotrae a aquel fatídico domingo de enero.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En esos momentos, el Getafe, el club del jugador, comunicó con tristeza lo ocurrido: “Lamentamos profundamente confirmar la noticia que nunca hubiéramos querido publicar. Nos invade el dolor por el fallecimiento de David Cordón Cano, padre de nuestro jugador 'Davinchi', en el trágico accidente de Adamuz, Córdoba. Te conocimos hace siete meses y en poco tiempo nos conquistaste por tu sencillez, simpatía y generosidad. ¡Te echaremos mucho de menos! Descansa en paz, querido amigo", comunicó el conjunto madrileño en aquel momento.

Ahora, ocho meses después, ‘Davinchi’ sigue exigiendo justicia, respuestas y consecuencias.