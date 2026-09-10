Puente denuncia la sobreexposición mediática y política que sufren las incidencias en España y la culpabilización constante de Renfe

Óscar Puente: todas las polémicas protagonizadas por el ministro de transporte

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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha vuelto a ser protagonista este jueves por dos comentarios, uno en Radio Nacional y otro en su cuenta de X. En esta red social, Puente ha felicitado al presidente del PP. Alberto Núñez Feijóo, con cierta sorna al recordarle uno de sus más conocidos lapsus, mientras que en la radio pública ha salido en defensa del operador público ferroviario español afirmando que "la puta Renfe" no siempre tiene la responsabilidad de las demoras y paradas que sufren los trenes en España.

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Sobreexposición mediática y política que sufren las incidencias en España

En declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, el titular de Transportes ha lamentado la tendencia a responsabilizar de forma sistemática a la compañía pública ante cualquier tipo de contratiempo.

"Hay un incendio al lado de las vías, hay que parar el servicio, la puta Renfe. Hay una incidencia de este tipo, la puta Renfe. Y la puta Renfe, por desgracia, pues en un porcentaje muy amplio del número de incidencias, muchas veces no tiene la más mínima culpa", ha aseverado Puente.

El ministro ha puesto como ejemplo dos episodios recientes para ilustrar cómo condicionantes externos afectan de forma directa a la circulación. En primer lugar, ha explicado que, ayer, en Cataluña un temporal "tremendo" provocó la caída de una catenaria, lo que obligó a suspender durante horas el tráfico en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona.

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En segundo lugar, se ha referido a una avería registrada en Fuencarral (Madrid), provocada por trabajos ajenos al taller ferroviario: "En unas obras que se desarrollan al lado de nuestro taller y de la salida de los trenes, en una obra alguien tocó una conducción de gas, se produjo una gran fuga de gas, fueron los bomberos y tuvimos que parar. Y esto pasa todos los días", ha argumentado.

Puente ha incidido en que el sistema ferroviario es "muy sensible" y muy diferente a la red viaria, lo que provoca que cualquier alteración en el entorno impacte inmediatamente en la operativa diaria.

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En este sentido, ha lamentado la sobreexposición mediática y política que sufren las incidencias en España en comparación con otros países o modos de transporte.

Como contrapunto, el ministro ha recordado el colapso puntual que sufrió recientemente el espacio aéreo del Reino Unido. "El otro día el tráfico aéreo de Reino Unido se paró en su totalidad por varias horas. Yo decía el otro día: Dios mío, si nos pasa esto en España, la avería lleva el nombre de Óscar Puente, porque esto es lo que pasa en nuestro país", ha concluido.

Felicitación 'envenenada' a Feijóo por su 65 cumpleaños

Sonada ha sido también la felicitación este jueves de Óscar Puente a al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su 65 cumpleaños a través de un mensaje publicado en su cuenta de X. En tono irónico, Puente aprovechó la edad alcanzada por el dirigente popular para pedir a Renfe que le conceda la Tarjeta Dorada, el título de transporte con descuentos destinado a los mayores de 60 años.

"Hoy cumple 65 años Alberto Núñez Feijóo. Espero que Renfe, aunque sea con 5 años de retraso, se anime a tener un detalle con él. Felicidades, Alberto", escribió el ministro en la red social.

La felicitación fue acompañada por una imagen de una Tarjeta Dorada de Renfe personalizada en la que, en lugar del nombre de Feijóo, aparece la inscripción "Anotop At", una referencia al sonado lapsus verbal protagonizado por el líder popular durante un enfrentamiento dialéctico con Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados en noviembre de 2025.

Aquel error se produjo cuando Feijóo intentaba cerrar su intervención con una broma sobre una hipotética serie televisiva inspirada en la etapa de Sánchez al frente del Gobierno. El presidente del PP pretendía pronunciar el título "Anatomía de un farsante", pero se trabó y acabó articulando una expresión ininteligible que sonó como "Anotop... at". El desliz provocó risas en la bancada socialista y posteriores comentarios irónicos por parte del presidente del Gobierno, mientras que el PP aclaró después cuál era la frase que realmente había querido pronunciar su líder.