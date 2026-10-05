Marina García rompe su silencio sobre su estado de salud tras sufrir varios síncopes: “Esto no se lo digo a nadie”
La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' habla por fin sobre cómo se siente tras varias semanas sufriendo desmayos
Marina García responde a los comentarios sobre su delgadez y hace alusión a Belén Esteban
Marina García ha aparecido en sus ‘stories’ para romper su silencio con respecto a su estado de salud. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ lleva semanas sufriendo síncopes que han afectado a la normalidad de su día a día. A pesar de haberse realizado exhaustivas pruebas todavía no han dado con el diagnóstico y esto le está pasando factura.
Fue Jesús Sánchez, su pareja, quién desveló la complicada situación por la que estaba pasando su chica desde hacía semanas. Hasta hoy, Marina se había mantenido en silencio al respecto, sin embargo, tras la insistencia de sus seguidores por saber cómo se encuentra, se ha abierto en canal.
“Voy a profundizar en ello porque es algo que me está pasando desde que empecé a estar malita con el tema de los desmayos”, ha comenzado diciendo a través de sus ‘stories’ de Instagram. Estos síncopes repentinos han hecho que su rutina cambie drásticamente, provocando un bajón anímico en la influencer.
“No estoy entrenando como debo, no me siento lo segura que me sentía antes, me siento mal. Nunca se lo cuento a nadie pero me siento baja de ánimos, tengo la autoestima por el suelo”, ha confesado con sinceridad. Aunque reconoce que a nivel físico ya está mejor, el giro radical que ha dado su vida ha terminado por pasarle factura. “Si te sientes mal por dentro inevitablemente te sientes mal por fuera”, ha reflexionado.
Las pruebas que ya se ha realizado no la han llevado a ningún diagnóstico y es por ello que acudirá a una nueva cita para que le hagan más análisis. “Tengo cita médica el día 19 para que me manden todas las pruebas por especialidades”, ha terminado diciendo. La exparticipante de ‘La última tentación’ espera que el problema se resuelva pronto y pueda volver a la normalidad de su vida sin miedo a que le den más desmayos repentinos.