Marina García, sometiéndose a exhaustivas pruebas médicas tras sufrir varios síncopes

Natalia Sette 24 SEP 2026 - 12:48h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha tenido que acudir a urgencias en varias ocasiones debido a desmayos repentinos que ha estado sufriendo

Marina García se defiende de las acusaciones de ser "superficial": "¿Qué Marina pretendéis ver?"

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Marina García afronta un momento de mucha preocupación por su estado de salud. Tras haber compartido abiertamente con sus seguidores el calvario que vive cada mes a causa del síndrome premenstrual , la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' está actualmente sometiéndose a exhaustivas pruebas médicas tras sufrir varios síncopes a lo largo de varias semanas.

Ha sido su pareja, Jesús Sánchez, el encargado de hacer saltar las alarmas en redes sociales al revelar el tenso episodio que vivió la influencer en sus primeras sesiones de entrenamiento tras haber bajado el ritmo en verano. “Ayer Marina mientras entrenaba sufrió dos desmayos, menos mal que estaba yo en el mismo gym (fueron 20 de los peores minutos de mi vida)”, ha confesado el andaluz sobre el enorme susto vivido.

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En un primer diagnóstico de urgencia, los sanitarios atribuyeron lo sucedido a un fallo en la regulación de su presión arterial. “Gracias a Dios está bien y todo quedó en un susto a falta de pruebas, dicen que son síncopes debido a bajadas de tensión”, explicaba Jesús, aprovechando para recordar a sus seguidores que “la vuelta a los entrenos después de verano debe de ser poco a poco y sin venirnos muy arriba. Sin salud no somos nada”.

Un síncope es una pérdida abrupta y temporal de la conciencia y del tono muscular, provocada por una disminución repentina del flujo sanguíneo en el cerebro. Aunque suele ser un episodio breve y de recuperación espontánea, requiere un estudio exhaustivo para descartar problemas cardiovasculares o neurológicos de mayor gravedad.

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La preocupación de la pareja se ha incrementado en los últimos días al ocurrir lo mismo sin realizar grandes esfuerzos. “Ayer, después de una semana, Marina volvió al gimnasio y a los 10 minutos sin apenas esfuerzo se le repitió lo de la semana pasada, esta vez no llegó a desmayarse porque paró en el primer ejercicio”, ha desvelado el creador de contenido tras un nuevo episodio.

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Ante la reincidencia del problema, ambos acudieron de inmediato al centro hospitalario para someter a la influencer a análisis de sangre y revisiones completas. Aunque los parámetros analíticos iniciales han salido bien, los médicos han decidido derivarla a un especialista para dar con el origen exacto del malestar.

“Le van a hacer pruebas más profundas. No es normal que a su edad y ya sin apenas ejercicio tenga amago de darle otro síncope, así que por ahora fuera el gym. Esperemos que den con la tecla y pronto esté tan normal”, ha concluido Jesús Sánchez, confiado en que la exparticipante de 'La última tentación' pueda recuperarse del todo tras guardar reposo absoluto.