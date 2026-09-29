Marina García responde a los comentarios sobre su delgadez y hace alusión a Belén Esteban

Natalia Sette 29 SEP 2026 - 17:27h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' responde con humor y haciendo referencia a Belén Esteban a un indeseado comentario

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Marina García vuelve a enfrentarse a comentarios indeseados sobre su delgadez por parte de sus seguidores. Tras defenderse recientemente de quienes la tachaban de "superficial" y recordar lo duro que fue tocar fondo en el pasado, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha respondido de nuevo pero esta vez haciendo alusión a Belén Esteban.

Después de someterse a exhaustivas pruebas debido a varios síncopes que le han dado, la influencer andaluza ha recibido un mensaje directo por parte de una usuaria que no ha dudado en opinar abiertamente sobre su cuerpo. “Te has quedao escurría, espero que no sea por nada de enfermedades. Cuídate. Besitos”, le escribía la seguidora en un tono que pretendía ser afectuoso pero que ofendió a Marina.

Lejos de dejarlo pasar o contestarle directamente, la exparticipante de 'La última tentación' ha optado por exponer el mensaje en sus ‘stories’ de Instagram respondiendo de la forma más cómica posible. La joven ha publicado una captura del comentario acompañada únicamente por el famoso meme de la cara de Belén Esteban perpleja, reflejando a la perfección la cara que posiblemente se le quedó al leer ella misma el comentario.

No es la primera vez que debe lidiar con juicios externos sobre su físico. Desde que saltó a la fama en el programa de las tentaciones, la sevillana vive bajo la constante exposición pública, algo a lo que ha admitido haberse ido acostumbrándose con el paso del tiempo. Lo que no quiere decir que no le afecten, pues detrás del personaje público sigue habiendo una persona con sentimientos.

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Aunque en ocasiones anteriores ha respondido de manera más tajante y contundente para frenar en seco los ataques sobre su estilo de vida o su alimentación, en esta ocasión ha preferido recurrir al humor y a la figura de la 'princesa del pueblo' para restar importancia a las constantes opiniones no deseadas que recibe sobre su cuerpo.