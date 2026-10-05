El actor de 82 años confiesa en sus memorias que mantuvo un romance con Turner durante el rodaje de 'Tras el corazón verde' mientras seguía casado con Diandra Luker

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Michael Douglas y Kathleen Turner formaron una de las parejas cinematográficas más icónicas y con mayor química de la década de los 80. Él tenía una mezcla de descaro y sofisticación que gustaba a todo tipo de públicos, ella poseía una personalidad magnética que le permitía interpretar a mujeres tan seductoras como decididas. Juntos hicieron en aquella década 'Tras el corazón verde', 'La joya del Nilo' y 'La guerra de los Rose', todos grandes éxitos de taquilla. Lo que nadie sabía entonces, salvo ellos mismos y un círculo muy reducido de personas, es que la tensión que desprendían en pantalla tenía también una historia detrás.

“La versión oficial fue la siguiente: sí, teníamos una química increíble. Sí, ambos éramos, como dijo Kathleen, unos ligones, y sí, ambos nos sentimos tentados, pero nunca pasó nada entre nosotros. Pues bien, era mentira”, revela ahora el actor de 82 años en su nuevo libro de memorias, 'One Helluva Ride', tal y como ha adelantado la revista 'People'. "Fue una mentira para proteger a mi mujer y a mi hijo, una mentira que le contamos al mundo 40 años”, agrega.

Todo pasó durante el rodaje de 'Tras el corazón verde', la película de aventuras dirigida por Robert Zemeckis que llegó a los cines en 1984 al rebufo del éxito de Indiana Jones. Douglas, que además de interpretar a Jack Colton ejercía como productor, quedó inmediatamente fascinado por la actriz que iba a dar vida a Joan Wilder, quien todavía estaba consolidando su carrera pero que ya había protagonizado la tórrida 'Fuego en el cuerpo' junto a William Hurt.

Inteligente, divertida y sexy

En sus memorias la describe como inteligente, divertida y sexy, además de destacar aquella voz profunda que acabaría convirtiéndose en una de sus señas de identidad. La atracción, según reconoce ahora, fue mutua desde el principio. La película se rodó en México y el trabajo fue intenso. Douglas cuenta que las largas jornadas de rodaje, la convivencia y la presión terminaron estrechando todavía más el vínculo entre ambos.

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"Tras las agotadoras jornadas de rodaje en la selva, salíamos a comer con el grupo y después me colaba a escondidas en su habitación de hotel cuando todo el mundo estaba dormido. No había cámaras en los ascensores. Mientras Jack y Joan se enamoraban, Kathleen y yo manteníamos viva la química, y ni el director Bob Zemeckis ni Danny DeVito se dieron cuenta", cuenta ahora el oscarizado actor.

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La historia, sin embargo, tenía una complicación importante. Michael Douglas seguía casado con Diandra Luker, aunque él explica que el matrimonio atravesaba una profunda crisis y que ambos estaban separados de hecho. Los dos habían mantenido relaciones extramatrimoniales y Douglas reconoce también haber tenido una relación con Diane Thomas, guionista de 'Tras el corazón verde'.

Turner, por su parte, era una estrella en ascenso y estaba viviendo uno de los momentos decisivos de su carrera. La combinación de dos actores jóvenes y carismáticos, un rodaje en México, jornadas interminables y una película construida alrededor de su química tenía todos los ingredientes para alimentar los rumores. Y los rumores llegaron. Pero ellos los negaron. Durante cuarenta años.

La visita que cambió la historia

Según cuenta Douglas, el romance terminó cuando Diandra Luker viajó a México con su hijo Cameron, que entonces tenía cinco años. Su presencia hizo que la situación dejara de ser una aventura aislada dentro de un rodaje y recuperara toda su dimensión personal. Diandra le dejó claro a Katheleen que, pese a la separación, seguían casados, y la actriz decidió entonces apartarse de la relación. "Después de esa visita, Kathleen y yo terminamos nuestra relación y volví con Diandra. Lo hice por Cameron, pero no deberíamos haber vuelto. Después de esa primera ruptura, nunca volvimos a ser los mismos”, escribe el actor.

El matrimonio de Douglas y Diandra acabaría terminando oficialmente en 2000. Ese mismo año, el actor se casó con Catherine Zeta-Jones. Pero la historia con Turner no desapareció. De hecho, ambos volvieron a trabajar juntos en la secuela inmediata de la película anterior, 'La joya del Nilo', estrenada en 1985. “Mientras estábamos sentados uno frente al otro, reconstruyendo la película, sentíamos que también estábamos recomponiendo nuestra relación, superando por fin todo lo que había sucedido antes. Intercambiábamos páginas, negociábamos diálogos, nos reíamos de las escenas e imaginábamos a nuestros personajes enfrentándose de todas las maneras posibles... Fue reconfortante saber que habíamos vuelto a tener las cosas en su sitio”, relata el actor.

En 2021, cuando ambos volvieron a coincidir en 'El método Kominsky', Turner habló abiertamente de aquel antiguo flechazo. Dijo que había sentido un auténtico crush por Douglas durante el rodaje de 'Tras el corazón verde', pero no contó que aquella atracción había llegado mucho más lejos de lo que ambos habían reconocido públicamente. Ahora sí lo hace Douglas, quien asegura que antes pidió permiso a la actriz de 'Peggy Sue se casó', de 72 años. "“¡Cielos, cuánto alboroto por algo de hace 40 años! Adoro a Michael y estoy deseando disfrutar del libro”, ha zanjado Turner.