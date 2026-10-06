Celia Molina 06 OCT 2026 - 12:58h.

La diva televisiva ha dado una entrevista en el diario británico 'The Times', en la que ha revelado detalles de la crianza de sus hijos

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Kim Kardashian ha dado una extensa entrevista en The Sunday Times Style, en la que ha revelado aspectos íntimos de su vida. Aunque no ha dado detalles precisos de su relación sentimental con el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, cuyo noviazgo se confirmó en la final del Gran Premio de Mónaco, sí ha explicado por qué se mantuvo soltera durante cinco largos años, tras su controvertido divorcio del rapero Kanye West.

"Estuve soltera durante cinco años. Me sentí genial. Pude centrarme en mis hijos y en los proyectos en los que realmente quería involucrarme. No tenía prisa. No me sentía vacía", ha asegurado la empresaria, añadiendo que necesitaba tiempo para recuperarse de sus heridas. "Sentía que necesitaba mi tiempo. Quería sanar por completo y trabajar en mí misma. No estaba preparada para abrirme. Ni siquiera lo estaba pensando", ha recordado sobre aquel momento.

En la entrevista, ha pedido expresamente no hablar de su romance con el piloto, aunque ella ya haya publicado imágenes explícitas con él en sus redes sociales.

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Cinco niñeras para cuatro niños

Los cuatro hijos que tuvo con Kanye, antes de que el trastorno bipolar que sufre el cantante derivara en su sonado divorcio, han sido el eje central del reportaje en 'The Times'. Y lo más llamativo de su declaración ha sido el número de niñeras que le ayudan con la educación de los niños, a los que asegura haber criado sola:

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La empresaria ha reconocido que cuenta con "cinco niñeras" para ayudarla con North (13), Saint (10), Chicago (8) y Psalm (7), un dato hasta ahora desconocido de su vida familiar. Las cinco cuidadoras se organizan por turnos y, cuando los niños están en casa de Kim, siempre hay al menos una de ellas disponible. Aún así, Kim quiere ser una madre presente y, por eso, intenta llevar y recoger personalmente a sus hijos del colegio y procura que todos cenen juntos cada noche.

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Kim siempre se ha sentido "sola" como madre

También les "lee antes de dormir" y no tiene inconveniente en que alguno termine metiéndose en su cama, pues ella misma se considera una madre bastante paciente y cariñosa, con un nivel de exigencia "intermedio". Y, aunque siempre ha tenido un gran sistema de apoyo, en entrevistas anteriores aseguró que "la ayuda sirve de poco a determinadas horas de la madrugada, cuando alguno de los niños se despierta, llora o aparece en su habitación". "Básicamente estaba criando a cuatro hijos sola", dijo en 2024.

De hecho, en más de una ocasión, la diva televisiva ha declarado que West "no quiere estar cerca de los niños". "¿Qué pasó con la idea de que él se comprara una casa aquí cerca y así pudiéramos educarlos juntos? ¿Y ellos pudieran ir y venir? ¿Y él llevarles al colegio todos los días o cenar en familia? Definitivamente, él no quería eso. Es muy triste, pero ya ni siquiera espero que se disculpe", dijo en su propia docuserie.

También pidió que, en las redes, dejen de decir que ella "quiere quedarse con los niños", cuando su exmarido "nunca ha llamado ni ha pedido verlos". "Es un divorcio, no un secuestro", concluyó sobre la crianza de sus pequeños.