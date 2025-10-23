Celia Molina 23 OCT 2025 - 11:45h.

La estrella de la televisión ha hablado sobre su divorcio de Kanye West y sobre su "ausencia como padre" de sus cuatro hijos

Las últimas fotos de North West, hija de Kim Kardashian y Kanye West: tatuajes falsos en la cara y los dientes cubiertos de negro

Compartir







En la séptima temporada del documental de Las Kardashians, Kim ha hecho importantes revelaciones sobre su relación, divorcio y co-paternidad con Kanye West. La estrella de la televisión y el cantante estuvieron juntos durante siete largos años y fruto de su matrimonio nacieron sus cuatro hijos: North, de 12 años, Saint, de 9, Chicago, de 7, y Psalm, de 6, unos niños a los que ella siempre ha tenido el afán de "proteger".

En la nueva entrega de la docuserie, comienza explicando que, en la época en la que West mostraba los comportamientos más erráticos, derivados del diagnóstico del trastorno bipolar que él mismo hizo público en el año 2018, ella padecía psoriasis, una reacción de la piel que le mejoró mucho tras el divorcio y que, ahora, le ha vuelto a aparecer. La razón parece ser el hecho de que uno de sus hijos "se ha enterado" de las impredecibles conductas que su padre mostraba cuando convivía con su madre, como la de regalar coches de lujo cuando salía con ellos del garaje.

"No sabía lo que me iba a pasar al despertar", dijo Kim recientemente en un podcast. Y, ahora, ha mostrado su preocupación por lo que puedan llegar a saber sus "pobres hijos": "Van a saber cosas. Crecerán, verán. Así que mi trabajo como madre es simplemente asegurarme de que, cuando eso ocurra, estén protegidos", ha dicho en el documental. Y, al reflexionar sobre su relación con el rapero, de 48 años, Kim ha confesado que siempre se sintió mal por haber tomado la decisión de divorciarse de él:

"Me decía a mí misma que tenía que ayudarle"

"Siempre sentí que tenía un poco de síndrome de Estocolmo con él. Siempre me sentí muy mal, siempre le protegí y siempre quise ayudarle", ha dicho, revelando que pensaba para sí misma: "Debería haber aguantado" o "Podría haber ayudado más", con respecto a los problemas de salud mental que se desencadenaron en el rapero tras su primer ingreso psiquiátrico en el año 2016. Sin embargo, llegó un momento en el que la influencer concluyó que la estabilidad emocional de su marido no era su responsabilidad.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En 2021, se divorciaron y, desde entonces, es ella se preocupa día y noche por el bienestar de sus cuatro hijos. En la misma pieza, Kim asegura que ella sigue "viviendo en la misma dirección" y que es West quien "no quiere estar cerca de los niños. "¿Qué pasó con la idea de que él se comprara una casa aquí cerca y así pudiéramos educarlos juntos? ¿Y ellos pudieran ir y venir? ¿Y él llevarles al colegio todos los días o cenar en familia? Definitivamente, él no quería eso. Es muy triste, pero ya ni siquiera espero que se disculpe", ha revelado Kardashian.

También ha pedido que, en las redes, dejen de decir que ella "quiere quedarse con los niños", cuando su exmarido "nunca ha llamado ni ha pedido verlos". "Es un divorcio, no un secuestro", ha concluido sobre la crianza de sus pequeños, que lleva en solitario.