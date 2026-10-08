Lorena Romera 08 OCT 2026 - 16:06h.

El extronista de 'MyHyV' manda un mensaje a Susana Molina por el segundo aniversario con su novio

Susana Megan se sincera sobre su salud mental y Manu Lombardo se disculpa por si no supo verlo "con claridad"

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Susana Megan está de celebración. La influencer ha recurrido a sus redes sociales para hacer partícipes a sus seguidores de una fecha muy especial: su segundo aniversario junto a su actual pareja. Para la ocasión, ha compartido una preciosa fotografía en blanco y negro junto a un romántico mensaje:

"Dos años desde que me subí al tren más increíble. Felices dos años, mi tarzanito. El mejor viaje de mi vida no ha hecho nada más que empezar", ha escrito la creadora de contenido en el post, dejando claro el gran momento personal que atraviesa y la ilusión con la que afronta el futuro junto a su novio.

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La reacción de Manu Lombardo

La publicación no ha tardado en llenarse de likes y comentarios de felicitación por parte de sus seguidores y amigos. Sin embargo, ha habido una reacción que ha captado especialmente la atención de todos: la de su expareja, Manu Lombardo.

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El extronista de 'MyHyV' ha querido sumarse a los mensajes y ha dejado un comentario público en la foto. Lejos de cualquier tipo de tensión, Manu ha reaccionado enviando una sucesión de emoticonos de aplausos, un gesto que se interpreta como una felicitación y una muestra de alegría por la felicidad de su ex. Un comentario al que ella, de momento, no ha respondido.

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Eso sí, esta reacción no es casual, ya que ambos mantienen una excelente relación tras su ruptura. La historia de amor de Susana Megan y Manu Lombardo nació bajo los focos de 'MyHyV' y se extendió durante casi nueve años, convirtiéndose en una de las parejas más queridas del formato. A pesar de poner fin a su noviazgo hace ya dos años, en julio de 2024, ambos continúan dedicándose palabras de respeto y admiración mutua en las redes sociales.

Un apoyo incondicional ante la adversidad

Este buen rollo quedó patente hace tan solo unas semanas, cuando Susana Megan publicó un vídeo muy personal en el que se sinceraba sobre su salud mental. En él, la influencer explicaba lo que supone convivir con trastorno del pánico y agorafobia, lanzando una importante reflexión sobre la necesidad de acompañar con empatía y sin presiones a quienes atraviesan un problema así.

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En ese momento tan vulnerable, Manu Lombardo no dudó en mandarle públicamente un mensaje de ánimo, pero también en disculparse por si no supo ser ese apoyo que ella necesitaba en el pasado: "¡Ánimo! Sé que algún día volarás como el pajarito risueño que eres. Tú puedes. Y perdónanos si alguna vez no vimos la escayola con la claridad necesaria".

Unas palabras que, sumadas a los aplausos de hoy, demuestran que, aunque su amor de pareja terminó, el cariño y el respeto entre Susana Megan y Manu Lombardo permanecen intactos.