Susana Megan responde a las preguntas más personales sobre el futuro con su novio: "Sin prisas ni fechas"
La expretendienta de 'MyHyV' ha respondido a las preguntas más personales sobre su futuro con Álvaro Romero
Susana Megan celebra un nuevo reto personal que supone un importante cambio: "Lo necesito"
Susana Megan ha respondido a las preguntas más personales que le han hecho nunca sus seguidores: si se ve casándose con su novio, Álvaro Romero, o siendo madre en un futuro. La expretendienta de 'MyHyV', que mantiene una relación cordial con su expareja Manu Lombardo, ha querido sincerarse por completo en un extenso 'preguntas y respuestas' a través de sus 'stories'.
Susana ha querido comenzar dando contexto sobre el tipo de apoyo que recibe de Álvaro en su día a día, marcado por el trastorno que arrastra desde hace tiempo. Ha contado, por ejemplo, cómo él llegó a comprar con ilusión unos vuelos a Roma que finalmente no pudieron usar, sabiendo desde el principio de la relación que existía esa posibilidad. Según ha explicado, su pareja siempre intenta ayudarla de la mejor manera posible, aunque reconoce que a veces también se pasa de intenso y tiene que “bajarle un par de puntos”.
Lejos de la imagen idílica que a veces se percibe en redes, la alicantina también ha querido mostrar el lado más real de su relación. A quienes preguntaron si discuten como cualquier pareja, ambos han respondido, entre risas, que sí: desde temas de convivencia hasta discusiones por los perros o por el futuro, aunque ambos coinciden en que nunca han llegado a un punto de ruptura real.
"Con ella hace falta mucha empatía y paciencia", ha bromeado Álvaro, a lo que Susana ha respondido, siguiéndole el juego, que la que necesita paciencia es ella para lidiar con él.
Sobre sus planes de futuro, Susana ha revelado que ella y Álvaro tienen conversaciones de todo tipo sobre el asunto, imaginando incluso nombres para futuros hijos y cómo sería su boda algún día, algo que, según ha explicado, es muy bonito compartir con su pareja.
Eso sí, ha querido dejar claro que no se ponen ninguna fecha límite: “Sin prisas ni fechas”, ha resumido, dejando claro que no todas las parejas viven este tipo de ilusión de la misma forma, y que eso también está perfecto.
La creadora de contenido ha asegurado que casarse siempre le ha hecho ilusión, y que a día de hoy sigue siendo así, aunque también ha pasado por distintas etapas al respecto. Con la maternidad, en cambio, el camino ha sido justo el contrario. “Hubo una etapa de mi vida en la que ser madre no era algo que viera a corto plazo, y así era" ha confesado.
"Veía a mis amigas casándose o siendo madres y me hacía mucha ilusión por ellas, pero lo de ser madre no me terminaba de llamar”, ha añadido. Ahora, en cambio, asegura que eso ha cambiado: “A día de hoy se me ha despertado un poco el instinto maternal que antes no tenía”.
Con estas reflexiones, Susana deja claro que su forma de ver el futuro ha ido evolucionando con el tiempo, y que hoy, junto a Álvaro, afronta tanto la boda como la maternidad sin presión y con la misma tranquilidad con la que habla del resto de su vida.