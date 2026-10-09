Lorena Romera 09 OCT 2026 - 09:00h.

El exconcursante de 'Supervivientes' alucina al ver los mensajes que ha recibido sobre el físico de Sofía Suescun al compartir una foto creada por IA

Sofía Suescun: "Conforme voy cumpliendo años, me va sobrando todo… hasta las personas"

Compartir







Sofía Suescun se encuentra lejos de España por motivos profesionales, pero Kiko Jiménez ha rescatado de su carrete un vídeo con el que hace gala de esa complicidad y sentido del humor que tanto les caracteriza. Un clip en el que la pareja bromea sobre el escultural físico de la influencer. Pero lo que empezaba siendo un momento de risas para ellos ha terminado desatando una oleada de reacciones que ha pillado completamente por sorpresa al de Linares.

Todo empezó con un distendido vídeo en sus stories, donde el colaborador bromeaba con su chica sobre la disciplina física que habría seguido para presentarse a una competición ficticia. "Oye, qué callado lo tenías, ¿no? Son muchos meses de preparación y una dieta muy estricta", le dice entre risas mientras señala sus bíceps.

Sofía, siguiéndole el juego al instante, presume de músculo entre carcajadas para terminar confesando, que prefiere llevar este tipo de competiciones en secreto para "no asustar a nadie", pero que ya había ganado "el premio Ms. Olympias", en referencia a la competición de culturismo.

Llevando la broma al siguiente nivel, el influencer compartía en sus stories un posado de su chica generado por inteligencia artificial, mostrándola con un cuerpo todavía más musculado y ganando ese primer premio.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Para su asombro, lo que parecía un chiste evidente se convirtió en objeto de debate real: sus seguidores se creyeron la imagen y comenzaron a enviarle mensajes opinando y criticando el aspecto físico de la ganadora de 'GH' y 'Supervivientes'.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Ante la avalancha de comentarios, el que fuera colaborador de televisión ha reaparecido visiblemente confundido para aclarar la situación: "A ver, estoy aquí leyendo vuestros mensajes y estoy alucinando. La foto que he subido antes de Sofía, no es Sofía. Y si fuese Sofía estaría de put* madre, pero no es Sofía. Es inteligencia artificial. Pero, de verdad, tenéis unas cosas y mandáis unos mensajes... No sé de dónde os sale".

Pese a su incredulidad, Kiko Jiménez ha preferido no darle más importancia al asunto y ha dado por zanjado el malentendido pidiendo a sus seguidores "correr un tupido velo" para pasar a comentar temas "más interesantes".