Lorena Romera 22 SEP 2026 - 13:44h.

La modelo habla de su encuentro con Sofía Suescun y Kiko Jiménez y explica cómo es su relación actual

Así fue la historia de Estela Grande y Kiko Jiménez en 'GH VIP' mientras la de Pamplona lloraba en plató

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Estela Grande, Sofía Suescun y Kiko Jiménez han protagonizado un esperando inencuentro siete años después de lo que ocurrió en 'GH VIP'. Todo ha ocurrido en un evento de influencers, donde a la modelo y madre de mellizos ha ofrecido detalles del momento, que ha avivado fantasmas del pasado.

"Te digo la verdad, los he visto. He visto a Sofía y he visto a Kiko", ha comenzado expresando la pareja de Juan Iglesias para el micrófono de Sergio Ojer, que ha sido quien se ha dado cuenta de este salseo telecinquero. Aunque en un primer momento quería quitarle hierro al asunto, la creadora de contenido confesaba divertida cómo reaccionaría ante un mal gesto de la ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes':

"Si me tira del pelo, pues se la devuelvo... Pero no, es broma", ha comentado entre risas. Y es que lo que Estela ha querido dejar claro es que las prisas con las que llegó al evento y la necesidad de atender unos compromisos le impidieron entablar conversación de primeras: "Venía a toda leche a grabar un contenido y, en cuanto termine, por supuesto, voy a ir a saludar. Ha pasado mucho tiempo y ya somos dos adultas".

"Nos cruzaremos, nos saludaremos y no creo que haya ningún problema... Realmente te estoy hablando sin saber. No sé nada", ha señalado la recién estrenada mamá, abogando por este encuentro favorable entre los tres. Una actitud con la que ha buscado enterrar de una vez por todas el hacha de guerra después del triángulo amoroso que se dio en la séptima edición de 'GH VIP'.

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El triángulo amoroso entre Sofía Suescun, Kiko Jiménez y Estela Grande

La historia se remonta a finales de 2019, cuando Estela Grande entraba a Guadalix de la Sierra estando casada con Diego Matamoros. Kiko Jiménez, que también participaba en el concurso, llevaba pocos meses saliendo con Sofía Suescun.

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Durante el reality, la complicidad, las caricias y las confesiones bajo las sábanas desataron todo tipo de especulaciones sobre una atracción mutua. Fuera de la casa, en plató, la de Pamplona rompía a llorar al sentirse completamente traicionada. A su vez, Diego Matamoros amenazaba con el divorcio ante lo que él consideraba un coqueteo irrespetuoso.

Tras meses de concurso -con una nueva entrada en El tiempo del descuento-, la amistad de Estela Grande y Kiko Jiménez terminó saltando por los aires. Igual que el matrimonio de la modelo con Matamoros. En cambio, la relación de Sofía Suescun con el de Linares se reforzó, construyendo una historia de amor que persiste. Ahora, con este inesperado encuentro, la pareja de Juan Iglesias deja claro que para ella es una cosa del pasado.