Antía Troncoso 10 OCT 2026 - 13:47h.

La exconcursante de 'Gran hermano' explica el motivo de su ausencia en redes sociales y cuenta cómo se encuentra tras unos días complicados

Maite Galdeano anuncia que se muda y lanza una severa advertencia: "Este llanto y este dolor ahora toca que lo tenga otra persona"

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Maite Galdeano se pronuncia tras varios días ausente en las redes sociales. La que fuera concursante de 'Gran hermano' ha explicado el motivo de su desaparición, la cual se debe a un inesperado contratiempo que ha sufrido en los últimos días y que ha trastocado sus planes a futuro por completo.

"He sufrido un altercado", han sido las primeras palabras de la madre de Sofía Suescun sobre su ausencia en las redes sociales antes de lanzar un mensaje a sus seguidores en el que ha reflexionado sobre la importancia de aceptar las situaciones que no dependen de uno mismo:

"Después de un montón de días, incluso alguna semana, de estar inactiva por las redes sociales. Sabéis que cuando lo paso muy mal no me apetece ni hablar ni decir nada más que seguir rumiando el problema. A veces es que las cosas nos parece que deben estar como habíamos idealizado, pero cuando no depende de nosotros se puede torcer y lo único que nos queda es aceptar".

Maite Galdeano sufre un inesperado contratiempo

A continuación, Maite Galdeano ha explicado la razón de su ausencia: "Ya no hay mudanza a Madrid. No ha dependido de mí. Se ha caído la venta y hasta aquí". Un contratiempo por el que se ha sentido bastante afectada en los últimos días: "He estado bastante fastidiada porque ya tenía mi proyecto en Valdemorillo, la verdad".

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"La vida sigue y continua, no pasa nada. Hay más casa para comprar y más proyectos. A lo mejor esto ha sido por algo y quizás no era el momento. A lo mejor me ha pegado la frenada el universo porque no tenía que ir ahí". Aunque Maite ya se siente mejor, ha confesado que se ha encontrado muy mal anímicamente por este motivo: "Con este disgusto se me había cerrado el estómago y varias noches me fui a la cama sin cenar", ha asegurado.

Los planes de Maite Galdeano se truncan por completo

La mudanza de Maite Galdeano estaba muy cerca. La madre de Sofía Suescun había comenzado ya la cuenta atrás para abandonar la costa mediterránea e instalarse a Valdemorillo, a escasos metros de su hija, con quien no mantiene relación desde hace dos años. Una nueva etapa que afrontaba con gran ilusión, tal y como se lo había manifestado a sus seguidores.

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Sin embargo, sus planes han dado un giro inesperado y el traslado que esperaba con tantas ganas no se producirás, al menos hasta que encuentre una nueva casa.