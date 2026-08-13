Maite Galdeano anuncia que se muda y lanza una severa advertencia: "Este llanto y este dolor ahora toca que lo tenga otra persona"
La exconcursante de 'GH' ha lanzado una dura advertencia a su hija: "Esto no se va a quedar así"
Sofía Suescun publica un conmovedor mensaje tras la pérdida de Maite Galdeano: "Nunca te he olvidado"
La relación entre Maite Galdeano y su hija Sofía Suescun continúa completamente rota. Dos años después de que estallara el conflicto familiar tras el polémico "salto de la valla" en el chalet de Valdemorillo -episodio que provocó que la ganadora de 'GH' y 'Supervivientes' la echase de casa-, la pamplonica ha roto su silencio a través de Instagram para anunciar su mudanza y lanzar una severa advertencia.
A través de unos stories publicados en su perfil de Instagram, la que se diera a conocer en 'Gran Hermano' ha recordado a su perrita Tila, que fallecía hace apenas unos meses. Una dolorosa pérdida que la dejaba completamente destrozada, pero que ha logrado superar gracias a la compañía de Alma, su nueva mascota.
Al repasar las imágenes de aquellos años, la televisiva ha recordado el doloroso momento en el que tuvo que abandonar el hogar familiar que compartía con Sofía Suescun: "Fuimos abandonadas las dos del lecho donde vivíamos". Tras rememorar aquel difícil capítulo, la también madre de Cristian Suescun ha advertido sobre el drástico cambio de actitud que piensa adoptar a partir de ahora:
"Ya me he cansado de ser buena y ahora voy a optar por no ser tan buena", comenta, en tono desafiante mientras mira directamente a cámara. Unos vídeos en los que la creadora de contenido lanza contundentes avisos a su entorno más cercano: "Estos lloros y estas lamentaciones tan profundas... este llanto, este dolor... Ahora toca que lo tenga otra persona".
"Esto no se va a quedar así, os lo garantizo"
"Esto así no se va a quedar, os lo garantizo que no", ha asegurado. Además, Maite Galdeano ha anunciado un importante cambio en su vida: abandona su casa en la playa, en La Manga (Murcia) para mudarse a vivir a Valdemorillo, donde se ubica el chalé de su hija: "Me voy a un chaletón, con piscina privada, para que mis perros jueguen... La vida va en evolución, en la vida hay cambios, pero una madre tiene que estar cerca de sus polluelos porque sus polluelos van a peligrar tarde o temprano, y así es la vida".
Pero Maite Galdeano ha reconocido que no lo hace únicamente por estar cerca de Sofía y Cristian, también por sí misma: "Es por tener más contacto con la vida. Aquí estoy en el rincón del mundo. En Madrid, en Valdemorillo, me voy a encontrar mejor, que el monte siempre me ha gustado".