El tiktoker Braedon Peltier ha muerto a los 31 años el pasado 25 de septiembre

A Braedon Peltier le diagnosticaron un cáncer cerebral cuando tenía solo cinco años

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El tiktoker Braedon Peltier ha muerto a los 31 años de edad. La noticia ha sido confirmada por su hermana Brenna Peltier a través de las redes sociales. Ambos eran conocidos en TikTok por publicar vídeos anuales con cuentas regresivas para Navidad, aunque en el último año no pudieron hacerlo por las complicaciones de salud que sufrió Braedon.

Brenna Peltier ha dado la noticia en TikTok a través de un vídeo donde ha explicado que su fallecimiento ocurrió el pasado 25 de septiembre. A pesar de que tenía problemas de salud, su muerte ha sido "repentina e inesperada".

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"No hay palabras para expresar el vacío que sentimos sin él", escribió Brenna

A Braedon Peltier le diagnosticaron un cáncer cerebral cuando tenía solo cinco años y, aunque lo superó, durante toda su vida se enfrentó a numerosos problemas de salud. "No hay palabras para expresar el vacío que sentimos sin él", escribió Brenna Peltier en su vídeo de TikTok, que explicó que el cuerpo de su hermano simplemente "dejó de luchar".

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"Nunca podré decir lo suficiente para expresar lo mucho que Braedon significó para mí y mi familia. Gracias a todos por apoyarlo y amarlo los últimos años (...) Nunca seré la misma sin mi hermano. Siempre será el chico más valiente que conocí", sentenció en su vídeo.