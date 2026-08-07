Candela Hornero Madrid, 07 AGO 2026 - 11:02h.

Recibió el diagnóstico hace tres años tras descubrir un bulto en su abdomen

En sus perfiles de redes sociales ha ido documentado su proceso

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La influencer Sydney Towle ha fallecido el pasado 5 de agosto a los 26 años, según ha informado uno de sus familiares a través de Instagram, donde se despedía de ella con unas emotivas palabras: "Descansa en paz. Un rayo de sol infinito. Siempre te querremos muchísimo, Sydney. Estoy muy orgulloso de lo duro que luchaste. Te quiero".

Towle acumulaba más de un millón de seguidores entre Instagram y TikTok, plataformas en las que compartió durante los últimos tres años su experiencia con el cáncer de las vías biliares. Su diagnóstico llegó después de descubrir un gran bulto que sobresalía de su abdomen. Desde entonces, se sometió a diferentes cirugías, participó en varios ensayos clínicos y recibió distintos tratamientos de quimioterapia a medida que avanzaba la enfermedad.

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El cáncer de las vías biliares es una enfermedad poco frecuente en la que se forman células malignas en los conductos que transportan la bilis desde el hígado hasta el intestino delgado. El perfil de Tower no es el común, es más habitual en personas mayores de 60 años y presenta una mayor incidencia en hombres que en mujeres. Además, suele reaparecer después del tratamiento y la supervivencia a cinco años se sitúa aproximadamente entre el 5 y el 10% en los casos más avanzados.

Su hermano mayor, Austin Towle, compartió el día antes de su muerte una fotografía de Sydney junto a familiares y amigos alrededor de una cama. En la publicación, la describía como "la mejor hermana del mundo" y explicaba que había pasado a recibir cuidados paliativos.

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Su última etapa de la enfermedad

Sydney sufrió una recaída en mayo de 2026, cuando los médicos detectaron metástasis en el peritoneo, la membrana que recubre el interior del abdomen y la pelvis. Su oncólogo le comunicó entonces que no continuaría con el tratamiento y que debía pasar a cuidados paliativos. Ella, sin embargo, no estuvo de acuerdo y decidió buscar una segunda opinión médica.

En junio de 2026, la influencer contó a sus seguidores que los médicos le habían advertido de que su situación "no pintaba bien" y que su estado estaba empeorando. "Obviamente, no es lo que quieres oír cuando tienes cáncer", reconoció. También admitió que cada vez le resultaba más difícil mantener una actitud positiva. "Esto no es lo que imaginaba que sería mi vida", dijo entre lágrimas.

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A pesar de la progresión de la enfermedad, Sydney intentó continuar viviendo nuevas experiencias. Solo unos días después de conocer que tenía metástasis, viajó a Florida para participar en la 'Miami Swim Week', donde desfiló junto a otras mujeres que tenían cáncer o que ya lo habían superado, dentro de una colección de baño.

"He tenido muchos problemas con mi cuerpo después de la cirugía, especialmente con la bomba de arteria hepática implantada en mi abdomen, que se nota mucho cuando llevo traje de baño", explicó a la revista PEOPLE antes del desfile. "Poder desfilar para una marca que empodera a las mujeres para aceptar esas cicatrices es muy gratificante y me hace sentir aún más orgullosa del cuerpo que me ha acompañado durante tanto tiempo".