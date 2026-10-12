Carlos Otero 12 OCT 2026 - 12:00h.

El exmarido de Anabel Pantoja y concursante de 'Supervivientes' ha compartido en sus redes sociales todos y cada uno de sus cambios estéticos

Todas las parejas de Omar Sánchez: de Anabel Pantoja y Alexia Rivas a Marina Ruiz

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Omar Sánchez, exmarido de Anabel Pantoja, ha regresado a la televisión como concursante de la actual edición de ‘Supervivientes: All Stars’. El canario es un reconocido deportista que siempre ha lucido un físico espectacular, pero eso no le ha impedido recurrir a las posibilidades que ofrece la medicina estética. En los últimos años, el campeón de surf ha hablado abiertamente de sus intervenciones, que repasamos en detalle en este artículo.

Dos trasplantes capilares: uno en España y otro en Turquía

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Omar Sánchez ha recurrido en dos ocasiones al injerto capilar para combatir los primeros signos de alopecia. La primera vez que se sometió a un tratamiento de estas características fue en 2020, con el fin de estar a punto para su boda con Anabel Pantoja. Para ello, un equipo médico madrileño le trasplantó 2.500 folículos de la nuca, con muy buen resultado.

A pesar del éxito de aquella intervención, Omar se sometió en 2023 a un segundo procedimiento. En esta ocasión, viajó a Turquía. A través de sus redes sociales, el influencer mostró el proceso de la operación, que duró más de cinco horas.

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Una rinoplastia y una blefaroplastia en una sola sesión

Muy preocupado por su imagen pública, Omar Sánchez volvió a someterse a un cambio radical hace un año. El canario modificó la forma de su nariz y se eliminó las bolsas de los ojos mediante una rinoplastia y una blefaroplastia. Sincero y abierto con sus seguidores, el grancanario explicó los motivos que lo llevaron a pasar por el quirófano. "Tenía la nariz un poco pronunciada y los párpados, de tanto sol, se me habían caído un poquito, y tenía la mirada como triste, apagada", relató.

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El televisivo quedó muy satisfecho con los resultados de la operación y celebró haber dado el paso. "Feliz, porque antes me inyectaba ácido hialurónico para dejármela recta. Ya es para siempre. Estoy deseando ver el resultado y que lo vean ustedes también", contó en sus redes sociales cuando aún llevaba las gasas puestas.

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Marcación mandibular para definir el rostro

Siempre en busca de mostrar la mejor versión de sí mismo, ‘El Negro’ volvió este mismo año a los centros estéticos para someterse a un tratamiento de marcación mandibular. Se trata de un procedimiento poco invasivo que emplea infiltraciones de ácido hialurónico de alta densidad para esculpir y resaltar el ángulo de la mandíbula, logrando así un perfil más definido y anguloso.

Labios y rejuvenecimiento total

Tras regresar de ‘Supervivientes’ en 2021, Omar Sánchez quiso recuperarse de las secuelas de la aventura con un tratamiento estético «tres en uno». Según sus propias palabras, le preocupó comprobar que, tras su paso por Honduras, su rostro reflejaba los efectos de una exposición prolongada al sol: las arrugas se habían acentuado y la piel, especialmente la de los labios, estaba reseca. Para revitalizar su imagen, el canario se puso en manos de profesionales, que trataron su piel con ácido hialurónico.

A diferencia de los retoques descritos anteriormente, en este caso el proceso fue mucho más sencillo. La intervención duró alrededor de 20 minutos y no requirió hospitalización. Como en las ocasiones anteriores, el instructor de paddle surf quedó encantado con el resultado: "Me gusta. Están superbien. Estoy muy feliz", expresó tras verse en el espejo.