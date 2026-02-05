Omar Sánchez explica el motivo médico que lo ha llevado de viaje a Madrid

Natalia Sette 05 FEB 2026 - 16:36h.

El exconcursante de 'Supervivientes' habla abiertamente sobre el procedimiento médico al que se ha sometido

Omar Sánchez habla del mal momento anímico que atraviesa

Omar Sánchez ha compartido en su perfil de Instagram el motivo de su viaje a Madrid. Tras pasar por un muy mal momento personal, el exconcursante de ‘Supervivientes’ ha explicado el motivo médico que lo ha llevado a la capital y graba todo para enseñarselo a sus seguidores.

No es la primera vez que el exmarido de Anabel Pantoja se somete a un retoque estético. Hace un año pasó por quirófano para realizarse una rinoplastia y una blefaroplastia que mostró desde el momento que pudo quitarse las vendas. Esta vez, la intervención no ha requerido de quirófano pero si de una visita a una clínica estética.

Su clínica estética de confianza está en la capital así que se ha desplazado desde Canarias para acudir a la cita. El influencer ha compartido desde que se sube al avión a Gran Canaria, hasta que se va a dormir. Sin olvidarse claro de contar los detalles del retoque. “He venido a hacerme la marcación mandibular para definir el perfil”, ha explicado mientras muestra el procedimiento.

“He quedado muy contento con el resultado”, ha asegurado en el video. La marcación mandibular es un procedimiento estético no quirúrgico que define, perfila y armoniza el contorno inferior del rostro mediante la inyección de ácido hialurónico de alta densidad. Según muestra Omar, ha sido todo muy rápido y los resultados se ven prácticamente al instante.

Además de mostrar con total honestidad el retoque estético que se hizo, el windsurfista enseña cómo le fue el resto del día. “Mi amigo Alejandro me llevó a un sitio sano y muy rico”, cuenta mientras graba a Alejandro Albalá comiendo. Además, quedó para cenar con Gloria Camila, amiga íntima desde ‘Supervivientes’, y sus amigos de Madrid. “Antes de irme tenía que tener una cenita, unas risas, una charlita con mi hermanita y mis amigos de Madrid”, ha terminado diciendo.

A pesar de que su intención principal viajando a Madrid era la marcación mandibular, aprovechó para pasar el día entero y recorrer la capital entre restaurantes y charlas con amigos.