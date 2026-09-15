Carlos Otero 15 SEP 2026 - 10:00h.

Omar Sánchez conoció a Anabel Pantoja en 2018 y se casaron en 2021 pero lo dejaron cuatro meses después de la boda

Anabel Pantoja reacciona tras ver las lágrimas de Omar Sánchez al hacer balance de su vida: "Aunque ahora no veas la luz..."

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La nueva temporada de ‘Supervivientes: All Stars’ recupera a uno de los concursantes más emblemáticos de la edición del año 2021: Omar Sánchez. El canario llegó al mundo televisivo como pareja y, posteriormente, marido de Anabel Pantoja, pero su currículum sentimental va mucho más allá de la sobrina de la tonadillera más famosa del país. Repasamos sus otras parejas conocidas.

Anabel Pantoja, con ella empezó todo

La vida le cambió para siempre a Omar Sánchez un día de 2018, cuando vio a Anabel Pantoja en una discoteca de Las Palmas de Gran Canaria. La historia no pudo ser más casual: aunque no se hablaron aquella noche, se animó a escribirle por redes sociales y la química fue instantánea. Tras un tiempo hablando por mensajes, terminaron quedando y, a partir de ahí, todo fue tan rodado que Anabel se instaló en Canarias para estar cerca de él.

Se casaron en 2021 en una emblemática ceremonia en la isla de La Graciosa, pero el matrimonio duró tan solo cuatro meses. Anabel se marchó a ‘Supervivientes’ con su relación bastante erosionada y allí conoció a Yulen Pereira, lo que precipitó la ruptura.

Un tonteo mediático con Alexia Rivas

Tras dejarlo con Anabel, Omar encontró consuelo aquel mismo verano en brazos de otro personaje mediático: Alexia Rivas. Coincidieron en ‘Supervivientes’ y se dieron cariñito en el verano que sucedió a la ruptura con Anabel Pantoja. Él la invitó a Canarias para que acudiese a inaugurar la tienda de surf y se dejaron fotografiar cómplices y simpáticos en las playas de la isla. “Omar es una persona que quiero mucho e intento proteger. Siempre me ha defendido y ha dado la cara por mí”, contó ella en una entrevista exclusiva que concedió por aquel entonces para 'Outdoor'.

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Raquel Lozano, ex de Suso y concursante de ‘GH 16’

Al mismo tiempo que tenía algo con Alexia, Omar también se dejó querer por Raquel Lozano, ex de Suso Álvarez durante su convivencia en ‘Gran Hermano 16’. “Nos estamos conociendo, es muy guapa por fuera, pero igual de guapa es por dentro, es muy buena persona”, contó Omar en una entrevista que concedió al programa de Telecinco, ‘Déjate querer’. El surfista no quiso hablar de relación, pero sí confesó estar abierto por completo al amor: “Hay que disfrutar de lo bueno y a mí me encanta el amor; yo aconsejo a todo el mundo que viva el amor, es lo mejor de la vida”. Semanas después de aquellas palabras, confirmaban su relación y posterior ruptura.

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Relación con Marina Ruiz en ‘Pesadilla en el Paraíso’

Nuevo reality y nuevo romance. Omar Sánchez coincidió en ‘Pesadilla en el Paraíso’ con Marina Ruiz y, entre animalitos de granja, surgió la pasión entre ellos. Por aquel entonces, la relación con Raquel Lozano estaba muy reciente y se montó entre ellos un triángulo amoroso que tuvo a la audiencia entregada durante el otoño de 2022. Estuvieron juntos cerca de dos años, pero decidieron dejarlo porque tenían proyectos de vida diferentes.

“Yo, sinceramente, estoy agotada y prefiero que se acabe esta relación sana y maduramente antes de que haya problemas futuros”, reveló la influencer. “Le quiero muchísimo y me tendrá para todo lo que necesite”, añadió Marina en un comunicado donde también dejó claro que no se arrepentía del tiempo que pasó al lado del windsurfista.

Guacimara, una relación en dos tiempos

Tras encadenar historias con rostros conocidos, Omar apostó por una canaria anónima para recomponer su corazón. Se trata de una joven llamada Guacimara, con la que compartía aficiones y con la que vivió un noviazgo lleno de altibajos. Primero estuvieron juntos durante el verano de 2025 y, tras dejarlo en noviembre del año pasado, se reconciliaron la pasada primavera. Llegaron a adoptar juntos una perrita llamada Tirma, pero en mayo de este año anunciaron su ruptura definitiva.

“Me quedo con lo bonito vivido, con el aprendizaje y con mucho cariño por todo lo compartido. Ahora cada uno sigue su camino. Yo estoy enfocado en mí, en mi paz, en mi trabajo, deporte y en todo lo bueno que viene. Solo quiero pedir respeto para ambos en este momento. Gracias”, escribió en redes sociales.