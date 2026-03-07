Líbano denuncia al menos 41 muertos y 40 heridos durante una incursión israelí en el valle de la Becá

Guerra en Irán: Trump avisa que Teherán recibirá este sábado "un golpe muy duro" y amenaza con la "destrucción total"

Nabi SheetLa guerra en Oriente Próximo ha vivido una nueva escalada tras una incursión del ejército israelí en territorio libanés. Según ha informado el reportero Marcos Méndez, un grupo de infantería israelí ha cruzado la frontera en la zona del valle de la Becá, en el este del país.

Las imágenes captadas por el reportero de Mediaset muestran edificios destruidos y un paisaje marcado por los daños de los ataques. La situación mantiene una fuerte tensión en la frontera entre Israel y el Líbano, mientras aumenta el temor a que el conflicto siga ampliándose en la región.

Líbano denuncia al menos 41 muertos y 40 heridos durante una incursión israelí en el valle de la Becá

En total, han sido 41 personas las que han muerto en el este de Líbano, entre ellas tres militares libaneses, y otras 40 han resultado heridas durante una incursión nocturna efectuada a última hora del viernes por el Ejército de Israel en la población de Nabi Chit y sus inmediaciones en el valle de la Becá, según la agencia oficial de noticias libanesa, la NNA.

La agencia explica que la incursión fue protagonizada por cuatro helicópteros Apache, con fuerzas de tierra, y tenía como objetivo el cementerio familiar de Al Shukr. El Ejército israelí ha terminado confirmando que la incursión fue efectuada para "intentar localizar artefactos relacionados" con el piloto Ron Arad, desaparecido en Líbano en 1986. La búsqueda, concluye el comunicado, fue infructuosa.

De nuevo según la NNA, el Ejército israelí "preparó el terreno" para su operación militar con "13 incursiones violentas para desviar la atención de su plan", que tuvieron como objetivo la ciudad de Nabi Shit y sus residentes.

El Ejército israelí ha añadido que parte de los ataques, en paralelo a la incursión en el cementerio, han ido dirigidos contra "lanzacohetes, depósitos de armas y sitios militares" de Hezbolá.

Además de los militares libaneses han muerto un miembro de la Dirección General de Seguridad, 15 residentes de Nabi Chit, nueve residentes de Jraibé, un residente de Sarin y un residente de Ali al Nahri, según la agencia libanesa.

Israel reitera su orden de evacuación forzada de todo el territorio libanés al sur del río Litani

Por su parte, las Fuerzas Armadas israelíes han reiterado este sábado la orden de evacuación de todo el territorio libanés situado al sur del río Litani, donde hay importantes ciudades como Tiro, Sidón, Nabatiye o Yezín.

"Las incursiones y bombardeos continúan mientras las FDI operan con gran fuerza en la zona. Por lo tanto, para su seguridad, les reiteramos nuestro llamado a que evacuen sus hogares inmediatamente y se dirijan directamente al norte del río Litani", ha apuntado el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, en un mensaje publicado en redes sociales.

Adrai ha responsabilizado de esta medida a las milicias de Hezbolá, que "obligan a las FDI a actuar con fuerza en su contra en esa zona", ha indicado utilizando las siglas de las Fuerzas de Defensa de Israel.