El músico alicantino ha publicado una imagen de su segundo aniversario de boda, meses después de la muerte de su esposa
DJ Nando Costa se tatúa a su mujer un mes después de su muerte: "Sigo buscándote cuando me pasa algo importante"
El pasado 26 de agosto, el DJ alicantino Nando Costa comunicó, a través de sus redes sociales, la repentina muerte de su mujer, la abogada Begoña Rodríguez, que tenía un despacho propio en la localidad de Santa Pola. Con un emotivo texto, el músico confirmó que la vida le había "arrancado" a su esposa demasiado pronto, si bien nunca hizo pública la causa exacta de su fallecimiento:
"Bego, tú fuiste y siempre serás el amor de mi vida. También fuiste mi mejor amiga, mi “marida”, como te gustaba decir cuando la gente te preguntaba. Siempre decíamos que tú, Baby Abril y yo éramos una empresa y que, para que funcionara, teníamos que estar los tres juntos y unidos en todo. Y así era. Éramos un equipo. Pero la vida ha decidido arrancarte de nuestro lado demasiado pronto, y todavía no soy capaz de entenderlo ni jamás lo entenderé", dijo, para anunciar su dura pérdida.
Durante estos complicados meses, Nando ha ido publicando fotografías y mensajes dedicados a su mujer, sobre todo el momentos delicados, como el primer día de colegio de su hija, Abril, después de su deceso. Al iniciar el curso y, con una imagen de la niña con su mochila, el DJ no pudo evitar acordarse de la madre de la pequeña, asegurando que hubiera estado muy orgullosa de ella y de la responsable que está siendo a pesar de su reciente pérdida.
"Hoy hace dos años que nos dijimos Sí, quiero"
Días más tarde, Costa se hizo un tatuaje en el que aparecen él, su mujer y su hija alumbrados por un faro, pues él dijo en su mensaje de despedida que ella era "un faro en su vida". "Cariño, sigo buscándote para contarte cómo le va a la peque en el cole, cuando me pasa algo importante o para soltarte esas tonterías que siempre escuchabas con una sonrisa, aunque muchas veces no entendieras ni la mitad. Siempre estarás conmigo, mi chica, mi mujer, mi mejor amiga y la mejor mamá que Baby Abril pudiera tener", escribió junto a la foto del tatoo.
Y, este último fin de semana, con mucha emoción, el DJ ha publicado una fotografía de su boda, celebrada hace ahora dos años, en la que ha recordado lo felices que eran ambos, junto a su pequeña:
"Hoy hace dos años que nos dijimos Sí, quiero. Recuerdo perfectamente cuando llegaste y te vi con esa sonrisa nerviosa. "Madre mía, cariño, ¡qué guapa estás!", te dije. Y tú me contestaste: "Qué nerviosa estoy y qué bonito es que esté aquí toda nuestra gente. Seguro que hoy tendrías preparado algo chulo y especial para celebrar nuestro día y ya estarías diciéndome: "¡Levanta! ¡Sal de la cama!". Hoy brindo por nosotros, por nuestra historia y por todo lo bonito que nos quedó por vivir. Te echo de menos. Ojalá pudiera volver a aquel día y abrazarte una vez más", ha escrito junto a la instantánea. También publicó un vídeo en el que, ya casados, los dos abrazaban a su hija.