Celia Molina 10 OCT 2026 - 07:30h.

Alan y Katie Donegan son una pareja de británicos que, a través del método FIRE, consiguieron jubilarse con solvencia económica

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Alan y Katie Donegan son una pareja de británicos que ha conseguido lo que muchos trabajadores sueñan: jubilarse antes de los 40 años. Durante toda su vida laboral, ambos llevaron a cabo una estrategia de ahorro extremo que muchos de sus conocidos tacharon de radical, pero que les dio lo que más deseaban: la libertad de gastar su tiempo en lo que más les gusta, sin necesidad de trabajar y con solvencia económica incluida.

Según explicaron ellos mismos en una entrevista con la BBC, los dos desarrollaron una serie de estrategias de jubilación anticipada para ahorrar el máximo dinero posible de sus salarios. Por ejemplo, encender lo menos posible la calefacción de su casa, ubicada en el sur de Inglaterra

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"En su lugar, nos poníamos más ropa y usábamos bolsas de agua caliente; lo convertimos en un juego. No era un sufrimiento, era una estrategia", dijo Alan, añadiendo que los dos estaban totalmente centrados en comprar libertad". Por "libertad" se refería a la jubilación anticipada, que los Donegan lograron hace siete años, cuando él solo tenía 40 años y Katie, 35.

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"Cogíamos del suelo cupones del supermercado"

Para conseguirlo, los dos rara vez pedían comida para llevar y siempre se llevaban el almuerzo preparado al trabajo. "Solo con ese hábito de almorzar así, ahorramos 40 000 libras en 10 años. Incluso recargábamos los móviles solo cuando salíamos y buscábamos cupones del supermercado tirados por ahí. Cada uno puede decidir si eso es una locura o una genialidad, pero funcionó", añadieron en su entrevista.

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Los Donegan siguieron el método de jubilación FIRE

Funcionó tanto que, a través de la cuenta de Instagram de Alan, podemos ver cómo esta pareja disfruta al máximo de su tiempo libre, viajando a lugares como Nueva York, Nueva Zelanda o México en Navidad: "Cena de Navidad en la playa en México Hermosa puesta de sol, tacos d e langosta, pasteles de cangrejo y pavo como principal! ¡Qué manera de celebrar la Navidad con mi preciosa esposa!", escribe él en uno de sus envidiables post.

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Su método de ahorro se corresponde con el movimiento FIRE, que lleva años en marcha en Estados Unidos y cuyo acrónimo es Financial Independence, Retire Early. Su traducción al castellano podría ser Independencia Financiera, Jubilación Temprana; en otras palabras, tener mucha libertad financiera para sobrevivir sin tener que trabajar o hacerlo de forma diferente a la jornada clásica de 8 horas al día.

Esta estrategia se centra, principalmente, en ser capaz de ahorrar hasta un 50% de los ingresos durante los primeros años de vida laboral, lo que significa adoptar un estilo de vida austero en el que se prescinda todos tipo de gastos superfluos. Hay que revisar los gastos recurrentes, reducir las compras no esenciales, optimizar sus suministros, evitar endeudarse en exceso y buscar formas de aumentar sus ingresos. El ahorro por sí solo puede no ser suficiente para alcanzar la independencia financiera. Por eso, el movimiento FIRE suele apoyarse en la inversión a largo plazo, según apunta en su web el Banco Sabadell.