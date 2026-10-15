El proyecto Rosa’s Place aspira a proporcionar vivienda estable, seguridad y acompañamiento a mujeres sin hogar y supervivientes de la violencia doméstica

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La música y la fama han situado a Miley Cyrus en el mismo centro de la cultura popular, pero hay otra faceta de su trayectoria que está adquiriendo cada vez más protagonismo. La cantante y su madre, Tish Cyrus-Purcell, de 59 años, han unido fuerzas para apoyar un proyecto que busca ofrecer algo mucho más importante que un techo a mujeres que atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad.

Se trata de Rosa’s Place, una iniciativa residencial impulsada por el Downtown Women’s Center (DWC) en Los Ángeles que aspira a proporcionar vivienda estable, seguridad y acompañamiento a mujeres sin hogar y supervivientes de la violencia doméstica.

Más allá de la implicación económica, madre e hija han participado en la renovación de espacios del centro y han colaborado en la orientación del diseño interior de las nuevas viviendas, con una idea de fondo que ambas han destacado públicamente, la importancia de sentirse segura y acogida en un lugar al que se pueda llamar hogar.

El proyecto ha cobrado una nueva dimensión con el anuncio por parte de la fundación de la artista de una contribución de un millón de dólares para respaldar la campaña HOME, destinada a financiar la ampliación del centro y sus programas de vivienda y atención social.

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Un edificio pensado para empezar de nuevo

El proyecto Rosa's Place prevé crear 97 viviendas permanentes con apoyo social en Skid Row, una zona del centro de Los Ángeles especialmente vinculada a la problemática de las personas sin hogar. Su objetivo es atender a mujeres que carecen de una vivienda estable y a supervivientes de la violencia doméstica, ofreciéndoles un entorno seguro desde el que reconstruir sus vidas.

Los apartamentos serán estudios amueblados con cocina y baño propios. El complejo contará, además, con zonas comunes, espacios de reunión, áreas de lavandería luminosas y un patio protegido. A ello se sumará atención profesional para ofrecer acompañamiento y servicios de apoyo desde las propias instalaciones.

La iniciativa forma parte de la ampliación del Downtown Women’s Center, una organización que lleva décadas trabajando con mujeres sin hogar. La construcción comenzó oficialmente en marzo de 2025, y las previsiones difundidas por la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles apuntan a que las viviendas estarán disponibles para sus residentes entre 2027 y 2028.

Por qué se han involucrado

Miley ha explicado que uno de los aspectos más significativos de su colaboración ha sido conocer a las mujeres atendidas por la organización y escuchar sus historias. En declaraciones difundidas con motivo de la gala Every Woman Housed del Downtown Women’s Center, celebrada en Los Ángeles , la artista destacó la fortaleza, la capacidad de resistencia y la esperanza de estas mujeres, y expresó su deseo de contribuir a que puedan sanar, reconstruir sus vidas y volver a sentirse en casa.

Por su parte, Tish Cyrus-Purcell señaló que considera el hogar un lugar de seguridad capaz de influir en cómo nos sentimos. Poder contribuir a crear ambientes donde las mujeres descansen, se recuperen y miren hacia el futuro es, según expresó, una parte especialmente significativa de esta colaboración.