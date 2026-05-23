Susana Guzmán 23 MAY 2026 - 17:25h.

La cantante ha estado rodeada de su familia y amigos, como Donatella Versace, en este evento tan importante para ella

Miley Cyrus desata la locura entre sus fans al anunciar el regreso de Hannah Montana: "Volviendo a donde todo comenzó"

Compartir







Miley Cyrus se ha convertido en la primera celebrity de los 90 en conseguir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. La cantante ha estado rodeada de su familia y amigos, como Donatella Versace, en esta celebración tan importante para ella. Se trata de un gran reconocimiento a su carrera que ha llegado justo en el 20 aniversario de Hannah Montana, la serie que marcó a una generación.

Miley Cyrus construyó su carrera musical a base de cambios bruscos. La chica Disney, que se convirtió en un fenómeno global gracias a la serie de Hannah Montana, logró desprenderse de la imagen de estrella infantil y se consolidó como una de las figuras más influyentes de la música.

PUEDE INTERESARTE Miley Cyrus se pone de nuevo la peluca de Hannah Montana 20 años después por su nueva película: así ha cambiado

La superestrella que ha ganado dos Grammys

La artista ha recopilado dos décadas de transformación camaleónica en las que ha roto con la imagen de niña buena y ha ido construyendo una personalidad transgresora. También estuvo rodeada de polémicas con el consumo de sustancias y litigios por derechos de autor.

En la pandemia se aleó de los excesos y ahora se ha convertido en una artista versátil que ha explorado todos los estilos. La cantante ha sido reconocida con numerosos premios: logró dos Grammys con la canción 'Flowers', un himno de empoderamiento femenino y un hito en su carrera.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Cyrus confiesa que ha aprendido a amarse mejor y, durante ese recorrido de amor y música, se ha prometido con el cantante Max Morando, con quien se casará este año. Será una boda alejada de los medios de comunicación pero una de las más esperadas por ser la superestrella de la eterna sonrisa que marcó a muchos jóvenes.