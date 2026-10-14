El libro 'Beyond the Lyrics: Madonna' reivindica la faceta como letrista de la autora de 'Like a Prayer' reuniendo las interpretaciones visuales de 58 artistas

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Pocas artistas han conseguido influir tanto en la cultura popular, cambiar tantas veces las reglas del espectáculo y convertir su propia identidad en una obra de arte como Madonna. Sin embargo, cuando se habla de su legado, el foco suele ponerse en la estética, la provocación, los corsés, los videoclips o su habilidad para adelantarse a las tendencias, pero muy poco en su faceta como letrista. Y no se puede explicar por completo quién es Madonna Louise Ciccone como creadora obviando que también escribe. Y viene haciéndolo desde hace más de cuatro décadas, en una obra que ha explorado el deseo, la independencia, la religión, la fama, la soledad, la identidad y el paso del tiempo.

El libro 'Beyond The Lyrics: Madonna', de Marcelo Chaparro Santana y Pilar de Giles López, llega precisamente para reivindicar las palabras de una artista cuya capacidad para escribir canciones ha quedado a menudo eclipsada por la magnitud de su personaje. Tampoco es que Madonna como compositora carezca de reconocimiento. Se aprecia su capacidad melódica, su habilidad para construir estribillos memorables y su papel como coproductora, pero no siempre se examina con suficiente profundidad la dimensión literaria de su obra.

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Esa falta de atención resulta un tanto llamativa porque muchas de sus canciones funcionan como pequeñas declaraciones de principios. Otras son relatos emocionales, reflexiones sobre el poder o exploraciones de las contradicciones humanas. Algunas hablan desde la seguridad de quien ha decidido vivir según sus propias reglas; otras dejan entrever las dudas, las heridas y las incertidumbres que conviven con esa imagen de control absoluto que proyecta.

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En lugar de repasar la vida de la artista o recorrer su discografía siguiendo el orden de publicación de los álbumes, 'Beyond The Lyrics: Madonna' toma las letras como punto de partida para explorar su universo creativo. El volumen navega por las letras de 56 canciones escritas por 'la ambición rubia' y las acompaña con interpretaciones visuales de 58 artistas desde lenguajes plásticos diferentes.

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María Picassó, Juanki, Sara Herranz, Nacho Vázquez, Musgö, Andy Grey, Gonzalo Gallego, Sila Sehrazat Yücel, David Despau o Nacho Rojo demuestran que las palabras de la autora de 'Like a Prayer' pueden inspirar imágenes que van mucho más allá de sus representaciones originales en videoclips y actuaciones. El resultado es una especie de libro-arte que combina análisis textual e ilustración, de manera que cada composición se convierte en una puerta de entrada a otros significados.

Del deseo a la religión

Uno de los motivos por los que merece la pena acercarse a las letras de Madonna es la amplitud de asuntos que recorren su catálogo. En 'Papa Don't Preach', por ejemplo, el conflicto narrativo sitúa a una joven ante una decisión que afecta a su futuro y a su relación con su padre. La canción no se limita a plantear una historia de embarazo adolescente. También pone sobre la mesa la autonomía personal, la responsabilidad y el choque entre las expectativas familiares y las decisiones individuales.

En 'Express Yourself', la defensa de la autoestima y de unas relaciones en las que no haya que conformarse con menos de lo que se merece se transforma en un himno de afirmación personal. 'Like a Prayer', por su parte, utiliza imágenes religiosas para hablar de una experiencia emocional y espiritual cargada de ambigüedad. Y hay otra Madonna, menos asociada a la autosuficiencia y la conquista, que aparece en composiciones como 'The Power of Good-Bye'. Aquí el final de una relación se convierte en una reflexión sobre la pérdida, la libertad y el precio de dejar ir.

Prejuicios injustos

Todavía hoy persiste un prejuicio que afecta a numerosos estrellas del pop, la de que una artista rodeada de productores y colaboradores difícilmente puede ser la autora real de su repertorio. Pero la colaboración es un parte constitutiva de la música popular que no invalida la aportación individual. Sí, Madonna ha coescrito canciones junto a numerosos músicos y productores, pero también ha firmado composiciones en solitario. Rick Nowels, colaborador suyo en el álbum 'Ray of Light', destacó públicamente su talento como melodista y letrista y lamentó que no recibiera más reconocimiento por su escritura.

'Beyond The Lyrics' no viene a demostrar que Madonna es una poeta en el sentido más solemne del término, pero sí para defender que sus letras merecen estudio. El libro de Chaparro Santana y de Giles López permite acercarse a una artista menos condicionada por el personaje público y más vinculada a las ideas atraviesan sus composiciones. Una autora que escribe sobre asuntos incómodos, juega con los símbolos, explora sus contradicciones y transforma experiencias individuales en canciones capaces de acompañar a millones de personas.