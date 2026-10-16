Celia Molina 16 OCT 2026 - 09:48h.

El jugador, que llevó a España a la victoria en el Mundial de Fútbol, luce su espectacular físico en una nueva campaña de ropa interior

Ferran Torres, de jugar al fútbol con sus perros en su casa de Foios a héroe de la segunda estrella de la Roja

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Ferran Torres siempre será recordado por ser el autor del gol que llevó a España a la victoria en la prórroga de la final del Mundial de Fútbol de 2026, contra la Argentina de Messi. Después del gol (dudosamente) anulado y marcado por nuestra selección durante el partido, el valenciano metió el tanto definitivo en el minuto 106, convirtiendo a España en la flamante ganadora del campeonato.

La hazaña de Ferran causó tanto furor en las redes sociales que el audio de una joven que dijo: "Oh, Ferran, Oh, Ferran", mientras la cámara enfocaba a los jugadores vencedores, se hizo inmediatamente viral. Aunque Rocío Domingo, la chica que había detrás de esa voz, nunca quiso "cosificar al jugador", lo cierto es que tanto su talento como su belleza han conquistado al público español, por mucha "vergüenza" que le de a Torres ser el centro de atención.

¡Oh, Ferran, Oh Ferran!

Para quienes no lo sepan, en el vestuario le apodaron "tiburón", tanto por su mentalidad depredadora, como por un comentario que hizo Illia Topuria y que fue replicado por Ferran delante de sus compañeros. El luchador se definió como un "tiburón" y comparó a sus rivales con "sardinillas" y, desde que el futbolista repitió esa frase, los jugadores empezaron a comentar sus publicaciones con emoticonos de tiburones, hasta que se quedó con el apodo.

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Embajador de ropa interior masculina

Ahora, Ferran volverá a llevarse todas las miradas con la sensual campaña publicitaria que protagoniza como nuevo embajador de IUMAN Intimissimi. El delantero, campeón del mundo con la Selección Española, es la imagen de la última línea de la marca, que apuesta por un estilo masculino donde la comodidad y el cuidado por la estética van de la mano. "Feliz de formar parte de este equipo", dice el futbolista en la promoción.

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Según Intimissimi, "Ferran es de los deportistas que más cuidan su imagen y se ha convertido en referente de estilo para el hombre actual. Y esa atención al detalle llega también a lo más básico del armario, el terreno de IUMAN, firma italiana especializada en ropa interior masculina", afirman.

Los originales tatuajes de su espalda

"En la campaña luce dos de los bóxers más reconocibles de la marca. El de Algodón Pima con Logo destaca por su suavidad y por el logotipo en la cinturilla. El Mercerizado filo Premium en azul marino, de algodón mercerizado puro, tiene un acabado más fino y cuidado. Completan los looks una camiseta de tirantes de canalé y una camiseta de manga corta ajustada, ambas en algodón Pima", explica la compañía.

"Los mejores bóxers los tengo yo", resume Ferran en la campaña. "El futbolista los define como una prenda ideal para el día a día, igual de válida en la vida social que en la profesional, y su tejido transpirable permite llevarlos también al entrenar", concluyen. Con esta colaboración, IUMAN refuerza su propuesta de ropa interior masculina que une confort y calidad, de la mano de un embajador cuya imagen conecta con su público.

Gracias a su desnudo parcial, las fotografías han revelado todos los tatuajes que el jugador de la Selección Española tiene en la espalda. Desde las alas que tiene tatuadas en la zona baja del cuello, la figura de campanilla de su brazo izquierdo, las palabras "gratitud" y "faith" bajo los omóplatos, el peón de ajedrez, el cerebro y el corazón hasta el guerrero y la frase latina 'Veni - Vidi - Vinci' que tiene en la zona de las lumbares.