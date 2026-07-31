Carlos Plá Valencia, 31 JUL 2026 - 19:30h.

Foios ha colocado una gran lona en el ayuntamiento para invitar a Ferrán Torres a acudir a su pueblo para rendirle un homenaje y nombrarle hijo predilecto del pueblo donde nació y creció

El Oceanogràfic de Valencia pone el nombre de Ferran Torres a un tiburón gris de dos metros

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El Ayuntamiento de Foios (Valencia) ha colocado en la fachada de la casa consistorial una gran lona en homenaje a su vecino más conocido, el héroe del Mundial de Fútbol de 2026, Ferrán Torres. "Es un pequeño reconocimiento que hacemos a Ferran Torres como campeón del mundo de fútbol", ha señalado en sus redes sociales Emma García, concejala de Deportes y Participación Ciudadana de Foios.

En la lona se ve una imagen del futbolista de la Selección Española de Fútbol con la Copa de Campeón del Mundo en las manos y la leyenda en valenciano: "Que gran és ser de Foios. Gracies Ferran". "Simboliza el orgullo de todo un pueblo por un vecino que ha llevado el nombre de Foios a lo más alto del fútbol mundial", señala la concejala.

Con este nuevo gesto, el consistorio quiere hacer un nuevo llamamiento y animar al futbolista, que marcó el gol decisivo de la final contra Argentina, a acudir a su localidad natal para celebrar con sus 8.000 habitantes la consecución del título. Un título que ya festejaron el pasado 19 de julio muchos de ellos por las calles del pueblo después de reunirse en una plaza para ver la final en una pantalla gigante.

Hijo predilecto

Al día siguiente de alzarse con el campeonato, el Ayuntamiento de Foios contactó Arantxa, la hermana de Ferran, para organizar una visita del jugador al municipio para rendirle un sentido homenaje y nombrarle hijo predilecto del pueblo donde nació y creció.

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Una visita que por el momento se ha pospuesto y para la que todavía no hay una fecha. El jugador, después del campeonato mundial y una larga temporada, puso rumbo a Ibiza para disfrutar de unas vacaciones tras la celebración multitudinaria realizada en Madrid.

A Ferrán se la ha podido ver estos días en la isla junto a su compañero Marcos Llorente disfrutando de las playas y la gastronomía ibicenca y donde ha coincidido con otras grandes estrellas del deporte como David Beckham o el mítico Michael Jordan.