Abril y Laia, acosadas por un ladrón de ropa interior: "Nos intimida y sigue viniendo pese a la orden de alejamiento"
Las jóvenes llevan meses viviendo aterradas por un hombre que roba su ropa interior, les deja bragas nuevas y ha llegado a forzar la puerta de su casa
Tres de la mañana en casa de Abril y Laia. Las cámaras de seguridad enfocan su terraza, donde tienen la ropa tendida. De repente, aparece un hombre encapuchado. Es un ladrón, pero no uno cualquiera: no busca joyas ni dinero, tiene claro su objetivo, las bragas de Abril y Laia. Esta escena se ha repetido durante decenas de noches.
Las inquilinas aseguran vivir un calvario. El ladrón ha llegado a robarles hasta tres noches seguidas y relatan situaciones perturbadoras: entre su ropa han aparecido bragas con etiqueta, han recibido pedidos de comida que no habían solicitado e incluso han intentado forzar la puerta de su casa.
‘El programa de Ana Rosa’ ha hablado con Abril y Laia, víctimas de los robos. Explican cuándo empezó todo: “Llevamos desde finales de junio con pérdidas de ropa interior. Como era época vacacional, pensábamos que nos la habíamos olvidado en algún hotel, pero a raíz de recibir este regalo, o más bien objeto de intimidación, como estas dos bragas con etiqueta, nos saltaron todas las alarmas”.
Laia: "Un día estuvo bastante rato y los Mossos llegaron a tiempo para detenerlo"
Abril añade que no solo se trata del robo de ropa: “No son solo estos gestos, sino la intimidación constante: los golpes en las ventanas para hacerse notar, venir sin miedo aun viendo las cámaras, el forcejeo de la puerta... varios hechos que nos intimidan y nos aterrorizan”.
Sobre las denuncias, explican: “Cuando nos regaló las bragas ya nos dio la alerta y pusimos la cámara. Vimos que venía día sí, día también, y que nos estaba quitando las bragas. Con esas pruebas empezamos a poner las denuncias. Un día estuvo bastante rato y los Mossos llegaron a tiempo para detenerlo. Estuvo arrestado 24 horas; pedimos una orden de alejamiento, pero aun así ha vuelto a venir”.