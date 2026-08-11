Ferrán Torres habla por primera vez sobre la conversación que mantuvo con la princesa Leonor tras el Mundial

Varias semanas después de la final del campeonato, el delantero valenciano ha recordado su anécdota con la heredera al trono al ser recibido en su pueblo

Ferran Torres, de jugar al fútbol con sus perros en su casa de Foios a héroe de la segunda estrella de la Roja

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La celebración del Mundial conquistado por España en 2026 continúa dejando pequeñas historias al margen de la gesta deportiva. Una de las más comentadas tuvo como protagonistas a Ferran Torres y a la princesa Leonor durante la recepción que la familia real ofreció a los campeones en el Palacio de la Zarzuela.

Ahora, varias semanas después de aquel encuentro, el delantero valenciano ha contado por primera vez cómo vivió aquel intercambio y cómo fue su conversación con la heredera al trono.

En este sentido, Torres ha vuelto a poner sobre la mesa una cuestión que se convirtió en una de las anécdotas más comentadas de la celebración: su promesa de raparse el pelo.

Lo que ocurrió en la recepción en Zarzuela

La escena se produjo al día siguiente de que la selección española se proclamara campeona del mundo. Don Felipe, doña Letizia, Leonor y la infanta Sofía recibieron a los jugadores en Zarzuela para felicitarles personalmente por el triunfo. En un ambiente mucho más distendido de lo habitual en este tipo de encuentros, la futura reina de España reparó en un detalle que no había pasado desapercibido para los aficionados: Ferran Torres seguía luciendo su habitual peinado.

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La razón era sencilla. Antes del torneo, el futbolista había prometido que se raparía si España conseguía levantar la Copa del Mundo. Con el título ya conquistado, cabía esperar que cumpliera su palabra. Y fue Leonor quien se lo recordó.

Durante el saludo a los futbolistas, la princesa se dirigió a Ferran y le preguntó directamente por aquella promesa. "¿No te ibas a rapar el pelo?", le espetó.

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La respuesta del jugador fue igualmente breve y desenfadada. Ferran contestó "no no", dejando claro que, al menos de momento, no tenía intención de desprenderse de su característica melena. La conversación apenas duró unos segundos, pero bastó para que las imágenes del encuentro comenzaran a circular por redes sociales y despertaran la curiosidad de miles de aficionados.

La anécdota que ha desvelado Ferrán Torres

Ferran no había explicado públicamente hasta ahora qué había ocurrido en aquel momento. Hasta ahora, durante el homenaje multitudinario que recibió en Foios, su localidad natal, después de regresar a Valencia convertido en uno de los rostros de la histórica conquista mundialista.

El presentador del acto, Manolo Mas, introdujo la cuestión delante de los vecinos y aficionados que habían acudido a recibir al futbolista. La referencia a la princesa Leonor provocó la reacción del público, que esperaba conocer algún detalle más sobre aquella conversación. Pero en vez de responder a la pregunta, les planteó a los asistentes si realmente querían que cumpliera la promesa y se lo cortara. La respuesta del público fue clara: el estadio improvisado de Foios se inclinó por el cambio de imagen.

Sin embargo, Ferran explicó que existe una razón de peso para que el rapado no vaya a producirse, al menos por ahora: su abuela no quiere que se corte el pelo. "Mi abuela dice que no", ha resumido el futbolista.

Así, pese a que España levantó la Copa y Ferran había vinculado su imagen a la consecución del campeonato, todo apunta a que el futbolista no tiene pensado cumplir su promesa.