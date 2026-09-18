Claudia Barraso 18 SEP 2026 - 19:46h.

El jugador de la Selección ha hecho saltar todas las alarmas después de publicar un enigmático mensaje en redes sociales

Ferran Torres, de tocar fondo a trabajar con un psicólogo hasta alcanzar la cima: "Todos me criticaban, me afectó y perdí las ganas"

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Ferran Torres es uno de los futbolistas que desde el Mundial de este verano se ha convertido en uno de los más conocidos en todo el mundo por aquel gol que hizo a España campeón del mundo por segunda vez en la historia.

Poco después anunciaban su marcha del FC Barcelona para comenzar una nueva etapa en el Paris Sanint-Germain, por un precio de 50 millones de euros hasta 2031. Y desde entonces, parece que el futbolista estaba cómodo con Luis Enrique, hasta que un misterioso mensaje publicado en sus redes sociales ha hecho saltar todas las alarmas.

“Llevo tiempo pensándolo y quiero que sepáis que la semana que viene no me vais a ver la cara”, publicaba en sus historias de Instagram con el fondo en negro. No ha explicado el por qué de ese mensaje ni a quién va dirigido exactamente, pero horas después de esta historia, las especulaciones y rumores han sido miles a través de redes sociales.

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Las teorías de algunos de sus seguidores

¿Será una broma? ¿Un mensaje para su nuevo club? ¿Una indirecta a su antigua afición? Nada. No hay ninguna respuesta, tampoco por parte de su club ni en las otras redes sociales del jugador. Sin contexto y con ninguna otra publicación, Ferran Torres ha publicado esta frase tan misteriosa en su perfil sin que nadie sepa el motivo real.

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Algunas de los usuarios más curiosos han replanteado si esta frase se debe a que el futbolista piensa abandonar la Selección española de fútbol masculino después de haber sido una figura clave en el último partido del Mundial que nos ha visto ser campeones por segunda vez.

Revisando los perfiles de otros de los que han sido sus compañeros, especialmente los más cercanos, no puede ser que sea una broma que quieran gastar a los fans, porque en redes sociales ha sido él el único en publicar un mensaje así. Puede que Ferran Torres esté hablando enserio y haya llegado a un nivel de agotamiento tal como para confesar algo así en redes sociales de manera tan inesperada.